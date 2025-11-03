La reconocida banda española Dorian regresará a Perú para celebrar sus 20 años de trayectoria con un concierto especial el próximo 20 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco. El grupo ofrecerá una noche especial repasando los temas más emblemáticos de su carrera.

Durante esta presentación, la agrupación interpretará canciones de sus seis discos de estudio, en un recorrido musical que reflejará su evolución artística y su sello inconfundible dentro del panorama del rock alternativo en español.

Dorian se ha consolidado como una de las bandas más influyentes de la escena iberoamericana, reconocida por su sonido que fusiona post punk, new wave y música electrónica, así como por sus letras existencialistas que invitan a la reflexión y al espíritu crítico.

Dorian confirma concierto en Lima como celebración por sus 20 años de carrera. (Foto: Instagram)

Con millones de reproducciones en plataformas digitales, temas como “Cualquier otra parte” y “La tormenta de arena” se han convertido en verdaderos himnos generacionales. Este último incluso formó parte de la exitosa película “Tres metros sobre el cielo”, alcanzando reconocimiento internacional.

El concierto en Lima será una oportunidad única para que los seguidores peruanos revivan la energía, la nostalgia y la potencia sonora que han convertido a Dorian en un referente del pop alternativo español.

Las entradas para esta esperada presentación ya están disponibles en Joinnus, y se espera que los fanáticos peruanos celebren las dos décadas de música, pasión y autenticidad de Dorian.