El cantautor y guitarrista peruano Erni Lu presentó el video oficial de su tema “Felicidad”, una producción vibrante que celebra el optimismo, la diversidad y la alegría de la comunidad peruana en Estados Unidos. El videoclip reúne a reconocidas personalidades radicadas en Nueva York.

“Felicidad” es el segundo sencillo del próximo EP del artista, titulado “Otro Flow”, bajo el sello Rockass Online Music (ROM) y la producción del multipremiado Mr. Sonic. Con este lanzamiento, Erni Lu reafirma su estilo característico, en el que fusiona la frescura de los ritmos latinos contemporáneos con la esencia de la guitarra y el canto tradicional.

El tema busca transmitir un mensaje sencillo pero poderoso: valorar los momentos cotidianos y encontrar alegría en los pequeños detalles del día a día.

El video, filmado en Nueva York, incluye la participación de influencers, músicos, periodistas y emprendedores peruanos que destacan por su aporte en distintas áreas. Cada uno comparte su forma de expresar la felicidad y pertenencia, reforzando la idea de comunidad y orgullo cultural.

Entre los participantes figuran Henry Undurraga, Flor Bromley, Fabiola Galindo, Manuel Illich, José Luis Chávez, Araceli Poma, Mónica Carrillo, y las creadoras de contenido “Peruvian Sisters”, entre otros.

Con esta producción, Erni Lu consolida su presencia internacional. Su próximo EP “Otro Flow” explorará sonidos que van del funk y los afrobeats al trap, la cumbia y el dancehall, mostrando una propuesta moderna que conecta con nuevas generaciones sin perder su identidad cultural.