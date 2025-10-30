El reconocido artista chileno Mario Kramarenco, conocido internacionalmente como “el Sinatra latino”, se presentará el jueves 11 de diciembre en el Teatro Municipal de Lima con su espectáculo “Sinatra Christmas Songs by Kramarenco”, un concierto navideño que quiere revivir la elegancia de la música clásica al estilo del legendario Frank Sinatra. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

Con una sólida trayectoria en escenarios de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, Kramarenco se ha ganado el reconocimiento de la crítica internacional por su extraordinaria capacidad para interpretar con fidelidad el estilo y la voz de Sinatra, sin perder su propia esencia artística.

El show ofrecerá una puesta en escena de gran formato, con orquesta en vivo, bailarines, luces de última tecnología y una producción que busca recrear la atmósfera de los conciertos clásicos del siglo pasado.

Mario Kramarenco, conocido como el Sinatra latino, llega por primera vez a Perú. (Foto: Instagram)

El repertorio incluirá temas como “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Let It Snow!”, “Jingle Bells” y “White Christmas”, junto con grandes éxitos de Sinatra como “My Way”, “Fly Me to the Moon” y “New York, New York”. Un recorrido por la época dorada de la música y el entretenimiento.

“Esta será una noche para celebrar con elegancia y emoción el espíritu navideño, recordando las canciones que nos unen y despiertan los mejores recuerdos”, dijo Kramarenco a través de un comunicado.

Con más de 20 años de carrera, Mario Kramarenco reafirma su lugar como uno de los mejores intérpretes del legado de Sinatra en el mundo. “Sinatra Christmas Songs by Kramarenco” se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre en el Teatro Municial de Lima. Las entradas están a la venta en Teleticket.