Sadham José, continúa consolidando su carrera artística a nivel internacional. El talento huancaíno acaba de representar al Perú en la “State Fair of Texas”, importante feria de Estados Unidos.

“Fue una gran experiencia para mí llevar un poquito de nuestra hermosa música peruana a nuestros hermanos que viven por muchos años allá. Es gratificante verlos disfrutar de nuestra cultura y compartir también con la gente local", expresó el cantante huancaíno.

Durante su visita a Estados Unidos, Sadham fue recibido por el Dr. Franklin Rojas Escalante, nuevo Cónsul General del Perú en Dallas, quien le extendió una invitación especial para participar en las actividades conmemorativas del bicentenario del tratado de hermandad entre Estados Unidos y Perú. Este reconocimiento reafirma la importancia de su labor como embajador cultural y promotor de la identidad andina en el extranjero.

De regreso en Perú, Sadham José se prepara para una fecha muy especial: la celebración de sus 18 años de carrera artística, que se llevará a cabo el 2 de noviembre en el Club Internacional de Santa Clara. Será un espectáculo lleno de emociones, baile y música en vivo, donde el artista interpretará los grandes éxitos de su disco Fortuna, como “Ahora cómo quedo yo”, “Cuando salí de mi casa”, “Mix huayno pachangero”, “No te rogaré” y “Pienso en ti”, entre muchos otros temas que ya son parte del cancionero popular andino.

En esta gran fiesta, Sadham José estará acompañado de su Banda de Oro y un selecto grupo de invitados especiales que engalanarán la velada: Esvilda Ávila, Nayda Gutiérrez, Rosa Bella, Rocío del Centro, Huassis, las agrupaciones Nueva Sociedad del Marqueño de Oro, Dinastía Blanca.

El evento comenzará desde el mediodía, con la alegría característica de la música del centro del Perú. Las entradas ya están disponibles al número 968 741 944.