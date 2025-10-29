Suspenden show de Emmanuel en Arena 1 tras declararse estado de emergencia en la capital. (Foto: Difusión)
Redacción EC
La empresa Unelive Entertainment comunicó al público peruano que, debido a la coyuntura política y social que atraviesa el país y al mediante el Decreto Supremo N.° 124-2025-CPM, el concierto del cantante mexicano , previsto para el sábado 8 de noviembre en el Arena 1 de San Miguel, ha sido cancelado.

La productora señaló que la medida se adoptó con el propósito de garantizar la seguridad del público, del artista y del equipo técnico, en cumplimiento de las disposiciones oficiales y por respeto a las normas establecidas por el Ejecutivo.

“Conscientes de la responsabilidad que implica garantizar la seguridad del público, del artista y de todo el equipo técnico, Unelive Entertainment decidió cancelar este evento en cumplimiento de las disposiciones oficiales y por respeto a las normas establecidas por el Ejecutivo, señala el comunicado difundido.

Asimismo, la empresa informó que todas las personas que adquirieron entradas serán contactadas directamente por correo electrónico por Uneticket Perú, donde recibirán las instrucciones necesarias para iniciar el proceso de reembolso total a través de los canales oficiales en Uneticket.com.

Unelive Entertainment expresó su agradecimiento al público por la comprensión y el apoyo, y reiteró que Emmanuel mantiene su compromiso de regresar a Perú en una nueva fecha, una vez que las condiciones lo permitan.

