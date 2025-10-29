Horóscopo de HOY, miércoles 29 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: aún con reclamos y demoras logrará resolver pedidos y acelerar proyectos. Amor: gestos de ternura disiparán las tensiones y permitirá abrir el diálogo pendiente.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegarán los recursos económicos necesarios para consolidar un negocio nuevo. Amor: alguien que le atrae hará vibrar su apacible mundo; se avecina romance.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: la situación parecerá difícil en lo económico pero verá una solución inesperada. Amor: una relación surgirá de modo divertido hasta convertirse en cita romántica.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llega gente con gestos que aparentan ser confiables pero no le convencerá. Amor: una discusión en la pareja indicará que no es buena idea jugar con sentimientos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: promoverá cambios que llenarán de entusiasmo al entorno y atraerán beneficios. Amor: tendrá un encuentro con una agradable persona que le hará sentir algo olvidado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su perfeccionismo querrá actuar ante el desorden pero empezará de a poco. Amor: hallará la comprensión que busca en alguien inesperado; posible romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se destacará por resolver asuntos pendientes y poner en orden los papeles. Amor: alguien se entusiasmará ante sus pequeñas atenciones y una relación surgirá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: la estabilidad de un proyecto le preocupa pero logrará el éxito. Amor: sugerirá actitudes seductoras que agradarán a una persona y creará gran interés.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: los logros indicarán que va por el camino hacia la meta. Amor: momentos culminantes en la pareja; se conjugarán ternura, calidez y armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: cierta dificultad le alejará de personas que solo desean ayudar. Amor: alguien hará caer su timidez con un gesto sutil, inesperado pero gratificante.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará gente con intenciones poco claras respecto de negocios o proyectos. Amor: una persona cometerá una torpeza tras otra pero finalmente resultará simpática.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: en una tarea aplicará su alma sensible y la realizará con gran entusiasmo. Amor: las dudas podrían traer confusión, pero si cambia el humor, se divertirá.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: A LA QUE LE CUESTA RECONOCER SUS ERRORES Y NO ADMITE FÁCILMENTE LAS CRÍTICAS.