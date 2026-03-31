Horóscopo de HOY, martes 31 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: cierta idea que genera negocios, comenzará a ser cuestionada y la mejorará. Amor: conocerá a una agradable persona y le dará entusiasmo iniciar una relación.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: convertirá los errores de su entorno en oportunidad para generar cambios. Amor: le observarán que muestra actitudes obstinadas hasta en la más pequeña cosa.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un nuevo emprendimiento con mucha confianza tendrá un desarrollo exitoso. Amor: desea que alguien demuestre mayor compromiso pero será buena idea no presionar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su habilidad negociadora será destacada y el beneficio no se hace esperar. Amor: en encuentro o cita romántica, mostrará en plenitud su encanto y crea el romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se entusiasmará con una propuesta audaz, pero su entorno desconfiará sin motivo. Amor: organizará un agasajo para la pareja y las promesas o pactos se renovarán.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas postergadas y alcanzará una buena posición. Amor: hará bien en desconfiar de gente que se la pasa hablando en lugar de trabajar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se producirán las condiciones para que un nuevo proyecto crezca. Amor: se reflotará un conflicto que cree resuelto en la pareja y las fricciones surgirán.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: cierta obstinación será una traba para despejar su horizonte y crecer. Amor: su mundo interior estará sensible a un posible rechazo, pero será lo contrario.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se hará cargo de proyectos trabados, los resuelve y dan beneficio. Amor: propicio generar un nuevo romance o hacer planes a futuro para la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su capacidad será valorada por el entorno y consolida su carrera. Amor: expresará sentimientos guardados y se abrirán puertas para una nueva etapa.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tomará decisiones con rapidez y serán comprendidas solo por valientes. Amor: su pareja le obligará a poner los pies sobre la tierra en un asunto delicado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una vocación olvidada comenzará a renacer con un proyecto nuevo. Amor: una dura respuesta golpeará su corazón pero pronto alguien vendrá a repararlo.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CALLADA Y CON TENDENCIA A LA INTROVERSIÓN PERO SUS AMIGOS LE ADORAN.