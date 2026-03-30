Horóscopo de HOY, lunes 30 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: destacarán su carácter para tomar decisiones difíciles y poner las cosas al día. Amor: querrá quedarse junto a la persona que desea para vivir un romance a pleno.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: todo lo relacionado con finanzas o producción estarán favorecidos para crecer. Amor: se sentirá fuertemente atraído por alguien que considera lejano, casi inaccesible.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: importante cuidar las relaciones y no perder de vista oportunidades. Amor: será bueno dejar de lado las exigencias y escuchar con humildad en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: las relaciones públicas serán su fuerte y si toma la iniciativa, tendrá éxito. Amor: no le quedará claro si alguien se acerca por afecto o porque le da cierta seguridad.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: en comunicación y ventas, los éxitos serán resonantes. Llegarán beneficios. Amor: hallará a la persona que ama conceder sus deseos pero no habrá que exagerar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará decisiones acertadas y los buenos resultados llegarán. Amor: será mala idea hacer críticas en la pareja porque se enoja al momento de recibirlas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará propuesta audaz que todos querrán ignorar pero la estudiará. Amor: momento para equilibrarse y evitar palabras de las que luego podría arrepentirse.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tomará un nuevo rumbo pero gente poco idónea le retrasará. Amor: un sorpresivo planteo en la pareja incomodará la vida diaria pero lo entenderá.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá problemas acuciantes y todo mejora. Amor: sentirá fuertes expectativas con una persona que quiere acercarse a charlar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su precisión será la clave del éxito en un proyecto muy especial. Amor: le tentará un encuentro ocasional, pero preferirá la estabilidad de la relación.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tendrá una serie de logros y se convertirá en modelo para el entorno. Amor: el contacto emocional podría ser frustrante pero no querrá alejarse de cierta persona.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tareas que requieren precisión le darán satisfacciones en un evento exitoso. Amor: le buscarán por su capacidad para la escucha sensible y palabras de sabiduría.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE. HACE GALA DE SU SIMPATÍA. AMA LOS VIAJES Y LA ACTUACIÓN TEATRAL.