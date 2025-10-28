La obra “Juegos, ¿Cuál es tu límite? El musical”, una propuesta escénica que combina teatro, danza y música, se presentará del 14 al 28 de noviembre en la Sala Quilla de Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus.

Dirigida por Gina Yangali, la puesta en escena invita al público a reflexionar sobre los límites entre el juego y la violencia, mostrando cómo los comportamientos infantiles pueden reflejar las tensiones y desigualdades del mundo adulto.

El musical cuenta la historia de siete adolescentes cuyas dinámicas de juego revelan la crueldad y la competencia presentes en la sociedad. A través de canciones, coreografías y una narrativa intensa, la obra expone la manera en que la inocencia se ve atravesada por las influencias del entorno social.

“Juegos, ¿cuál es tu límite? El musical”, dirigido por Gina Yangali, llega a las tablas. (Foto: Instagram)

El texto fue escrito por el músico argentino Juan Pablo Schapira, creador de “Mamá está más chiquita”, en colaboración con Marcelo Caballero, director de “La Sirenita” en Argentina. Basado en una obra censurada de Roma Mahieu, el montaje se caracteriza por su carga simbólica y su enfoque crítico hacia la violencia estructural.

La dirección vocal está a cargo de Adriana Timoteo, mientras que la coreografía y el movimiento escénico son responsabilidad de Fredi Ghoul. Estos elementos artísticos se integran para crear una experiencia teatral intensa que combina lo visual y lo sonoro en un relato de alto impacto emocional.

El elenco está conformado por Alejandro Melgar, Rodrigo Tapia, Mateo Pomayay, Fiorella Caballero, Makena Vega, Kendra Vega, Lucía Rivera e Ignacio Fernández, jóvenes actores que interpretan con fuerza y sensibilidad los conflictos que atraviesan sus personajes.

“Juegos, ¿Cuál es tu límite? El musical” es una producción de Club House y Playbill, recomendada para público mayor de 12 años. Las funciones se realizarán los viernes y sábados a las 8 p.m. y los domingos a las 5 p.m. en la Sala Quilla de Barranco. Las entradas están disponibles en Joinnus.