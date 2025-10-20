“Dos siglos de sobremesa”: la obra que conecta 1824 y 2024 en una misma familia peruana

En el escenario, una mesa se prepara para un almuerzo que nunca empieza. Los cubiertos relucen, el mantel está extendido y las conversaciones parecen a punto de estallar. "Dos siglos de sobremesa“, escrita por Eduardo Adrianzén y dirigida por Gustavo López Infantas, propone una reflexión sobre el Perú a través de un gesto cotidiano: la reunión familiar. Lo íntimo se vuelve espejo de lo nacional.

La obra contrapone dos tiempos: 1824 y 2024. En el primero, una familia criolla intenta asegurar su futuro casando a su hija en medio de la incertidumbre de la independencia; en el segundo, otra familia —quizás su reflejo— busca vender una vieja casona como salida a una crisis económica. Separadas por dos siglos, ambas historias se tocan en la misma pregunta: ¿qué tanto hemos cambiado?

Paulina Bazán y Gonzalo Molina interpretan a hija y padre en dos épocas distintas —1824 y 2024—, revelando cómo los conflictos familiares repiten los dilemas del país.

Ganadora del Concurso Anual de Proyectos de Creación 2024 de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la puesta en escena regresa en una breve temporada al Teatro del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico, con las actuaciones de Gonzalo Molina, Urpi Gibbons, Paulina Bazán, Guadalupe Farfán, Gianni Chichizola, Alaín Salinas y Sol Nacarino.

En su propuesta, López Infantas convierte la mesa en una metáfora del país: un espacio de encuentro y disputa donde las conversaciones quedan inconclusas, pero persiste el deseo de reconciliación. “Queríamos hablar de cómo los procesos históricos atraviesan la mesa de tu casa —comenta el director—. La familia es la célula madre de una nación”.

El director Gustavo López Infantas propone una puesta que combina humor, memoria y reflexión sobre la convivencia nacional a través de la metáfora de una comida inconclusa.

La historia que se repite

El montaje se construye sobre un delicado paralelismo entre pasado y presente. En 1824, el festín familiar se interrumpe por la incertidumbre de la guerra y la inestabilidad del país. En 2024, la misma mesa —ahora moderna, con comida criolla pedida por delivery— vuelve a ser escenario de tensiones: la venta de la casa, los desacuerdos, las heridas no resueltas. En ambos tiempos, la comida nunca se sirve.

Esa sobremesa inconclusa es el corazón simbólico de la obra: una conversación pendiente que representa la dificultad de los peruanos para mirarse, dialogar y construir un proyecto común. “Nos une la casa, nos une la mesa, los vínculos —dice López Infantas—. Lo que proponemos es que los desacuerdos no se oculten, sino que se pongan sobre la mesa”.

El montaje aborda además las herencias que atraviesan nuestra historia: el racismo, el clasismo, la corrupción, pero también la posibilidad de encuentro en la diversidad. “La diversidad es uno de nuestros valores más grandes —explica el director—. La vemos en la comida, en esa mezcla de sabores y tradiciones que define nuestra identidad. Solo nos falta aprender a convivir con lo distinto”.

Escena coral de “Dos siglos de sobremesa”, con las actuaciones de Urpi Gibbons, Guadalupe Farfán, Gianni Chichizola, Alaín Salinas y Sol Nacarino, en una producción de atmósfera íntima y simbólica.

Desde lo escénico, “Dos siglos de sobremesa" equilibra humor, emoción y crítica social. Los actores interpretan personajes en ambos tiempos, lo que refuerza la idea de que la historia se repite. La escenografía combina elementos coloniales y contemporáneos, generando la sensación de que el siglo XIX y el XXI coexisten en un mismo espacio emocional.

En última instancia, la obra plantea que la memoria familiar y la historia nacional son inseparables. “Las familias no son ajenas a su tiempo —afirma López Infantas—. Son producto de la historia que las precede. Y el teatro, como la sobremesa, es un lugar para escucharnos, disentir y, quizá, volver a empezar”.