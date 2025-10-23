La Chirichota, agrupación española de humor musical, llega a Lima con su espectáculo “Vuelven los clásicos”, una propuesta que combina música, sátira y crítica social. El evento se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en el teatro NOS.

En esta puesta en escena, los integrantes del grupo se transforman en célebres compositores del pasado (con vestuarios inspirados en la estética de Amadeus) que despiertan en pleno siglo XXI para enfrentarse a los ritmos y valores de la industria musical contemporánea.

En este encuentro entre lo clásico y lo moderno, géneros como el reggaetón, el trap o el pop comercial son analizados desde una mirada sarcástica y mordaz, cargada de ingenio y humor inteligente. El resultado es una sátira musical que invita tanto a la risa como a la reflexión.

La Chirichota llega al Perú con su sátira musical “Vuelven los clásicos”. (Foto: Instagram)

La Chirichota nació originalmente como una propuesta para el Carnaval de Gran Canaria, pero con el tiempo se transformó en una referencia internacional del humor musical. Su estilo, que fusiona elementos de la chirigota gaditana, el teatro satírico y el concierto escénico, ha conectado con públicos de distintas edades y países.

El grupo está conformado por siete artistas con amplia experiencia en la música y las artes escénicas: Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Abraham Santacruz, Alberto Vila, Dani Quevedo e Isaac Dos Santos.

El impacto de La Chirichota ha trascendido los escenarios para conquistar el mundo digital. En tan solo tres meses, sus redes sociales (especialmente TikTok) pasaron de 3,000 a más de 600,000 seguidores. Su éxito ha sido reconocido por artistas como Alejandro Sanz, Nahuel Pennisi y Silvia Cruz.

La agrupación se encuentra actualmente en una gira internacional que incluye presentaciones en España y América Latina. En Perú, ofrecerán un único show el 4 de noviembre a las 8 p.m. en el Teatro NOS. Las entradas están disponibles en Passline.