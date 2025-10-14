Para Marjorie Angulo Quiroz, el teatro es un refugio, un espacio donde todo es posible: donde se puede llorar sin tristeza y reír sin motivo. Esa misma esencia la encontró en los shows temáticos, en los eventos donde el público no solo observa, sino que participa, siente y crea junto a los artistas. Así nació PlayGo Shows, un emprendimiento que transforma su amor por el arte escénico en una experiencia inmersiva y profundamente emocional.

“Lo que para muchos es entretenimiento, para mí es una nueva forma de teatro: un espacio donde se libera la imaginación y se recupera la emoción genuina de representar”, afirma la actriz, productora y fundadora del proyecto.

Desde niña, Marjorie supo que su lugar estaba sobre las tablas. En la primaria declamaba poemas con entusiasmo y en la secundaria dirigía las actuaciones de su salón, fascinada por las tragedias griegas. Esa vocación la llevó a formarse en el Centro Cultural La Máquina y luego en talleres con Aldo Miyashiro en la Asociación de Artistas Aficionados (AAA).

Pero su historia no siguió el camino tradicional. Convertirse en madre joven la obligó a reinventarse. Empezó animando eventos, caminando sobre zancos y trabajando detrás de escena, donde descubrió que cada detalle —una luz, una canción, una mirada— podía provocar la misma emoción que una obra teatral. Allí entendió que el espectáculo podía ser arte.

En el 2015, dio el salto definitivo y fundó PlayGo Shows, una propuesta que rompe las fronteras entre el artista y el público. Cada puesta en escena se convierte en una obra colectiva, donde los asistentes se vuelven parte de la historia. Su misión es clara: transformar los eventos en experiencias vivenciales que combinan música, actuación, escenografía y emoción real.

Hoy, PlayGo Shows es un punto de encuentro para actores, músicos, magos y malabaristas que comparten la misma convicción de su creadora: el arte puede transformar cualquier momento. Además, el proyecto se ha convertido en una alternativa formativa para artistas jóvenes y en una propuesta innovadora dentro del mercado del entretenimiento.

“El teatro no se ha ido —dice Marjorie con una sonrisa—, solo ha cambiado de escenario. Ahora está en cada evento que logra tocar el corazón del público”.