Infinity Park inauguró por todo lo alto Infinity Halloween, una propuesta que combina misterio, diversión y adrenalina para todas las edades. El museo de ilusión óptica se vistió de terror para recibir a los visitantes con un recorrido inmersivo lleno de sorpresas.

Desde la primera noche, los asistentes fueron parte de un universo donde las ilusiones ópticas, hologramas, luces y juegos interactivos se unieron para crear una experiencia inolvidable. Los Crazy Infinity dieron vida a personajes inspirados en los cuentos más inquietantes, acompañando a grandes y pequeños por rincones escalofriantes que pusieron a prueba los sentidos.

“Infinity Halloween llega para transformar la manera en que celebramos esta temporada. Queremos que cada persona salga con la adrenalina al máximo y con la sensación de haber vivido algo único”, señalaron los organizadores.

El evento se lleva a cabo en el Parque de la Amistad en Surco y promete consolidarse como uno de los planes más esperados del mes de brujas. Entre amigos o en familia, la cita invita a atreverse a sentir miedo y diversión al mismo tiempo. ¡No te lo pierdas y vívelo para contarlo!