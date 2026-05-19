Resumen

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Mario Kramarenco, conocido como el Sinatra latino, llega nuevamente al Perú en septiembre | Foto: Instagram
Mario Kramarenco, conocido como el Sinatra latino, llega nuevamente al Perú en septiembre | Foto: Instagram
Por Redacción EC

“Sinatra by Kramarenco” vuelve el jueves 17 de septiembre en el histórico Teatro Municipal de Lima y el sábado 19 en el Teatro Municipal de la Ciudad Blanca de Arequipa.