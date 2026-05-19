“Sinatra by Kramarenco” vuelve el jueves 17 de septiembre en el histórico Teatro Municipal de Lima y el sábado 19 en el Teatro Municipal de la Ciudad Blanca de Arequipa.

Considerado actualmente como la mejor voz de Frank Sinatra en el mundo, el artista Mario Kramarenco llegará con una espectacular puesta en escena al estilo Las Vegas, acompañado por Big Band, bailarines y un repertorio con los grandes clásicos del legendario “La Voz”, una de las figuras más influyentes e inmortales de la música mundial.

Las entradas ya están a la venta en Teleticket. La historia de Kramarenco con la música comenzó desde niño, dividido entre la admiración por The Beatles y la fascinación absoluta por Frank Sinatra. Pasaba horas escuchando sus canciones y estudiando los arreglos de las grandes orquestas que acompañaban al mítico crooner.

Con el tiempo participó en festivales de canto y programas de televisión, iniciando una formación vocal que más adelante lo llevaría a explorar géneros como el jazz, soul y pop clásico.

“Sinatra no solo fue un cantante extraordinario, fue un estilo de vida, una manera de interpretar y transmitir emociones. Cada vez que subo al escenario siento una enorme responsabilidad y también un privilegio de mantener viva esa magia”, comenta Kramarenco, quien ha desarrollado una carrera internacional gracias a un registro vocal sorprendentemente cercano al original, además de dominar el fraseo, la potencia y el característico susurro que convirtió a Sinatra en una leyenda.

Durante su estancia en New York City, el artista profundizó en la cultura musical y el ambiente que rodeaba a Sinatra, perfeccionando incluso la fonética y esencia interpretativa del ícono estadounidense.

En 2004 inició profesionalmente su carrera internacional y desde entonces ha recorrido países como Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Costa Rica, siendo reconocido como “El Cantante de las Mil Voces” por su impresionante capacidad para recrear a diversos artistas.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió en Las Vegas, donde compartió escenario con Vincent Falcone, histórico pianista y productor musical de Sinatra, durante los homenajes oficiales por el centenario del nacimiento del artista en 2015.

Desde entonces, Kramarenco se consolidó como uno de los principales intérpretes de Sinatra en Norteamérica y América Latina, presentándose en casinos, teatros y espectáculos de gran formato con una producción de primer nivel.

Actualmente, “Sinatra by Kramarenco” es considerado uno de los homenajes más impactantes dedicados a Frank Sinatra, incluyendo personajes emblemáticos como Marilyn Monroe, Nancy Sinatra y Tom Jobim, además de músicos en vivo, coros y bailarines que recrean la esencia de la época dorada de Las Vegas.

Este jueves 17 de septiembre, Lima volverá a disfrutar de una noche única llena de elegancia, nostalgia y grandes clásicos de la música universal en el Teatro Municipal de Lima y el sábado 19 en el Teatro Municipal de la Ciudad Blanca de Arequipa.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket (https://teleticket.com.pe/sinatra-kramarenco-2026).

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