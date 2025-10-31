“Yo sigo siendo rigurosa, soy una profesional”: La Tigresa del Oriente lanza su versión de “Thriller” a puertas de Halloween

La Tigresa del Oriente no deja pasar ninguna fecha sin rugir en internet. Esta vez, Judith Bustos volvió a encender las redes con un homenaje tan inesperado como inconfundible: su propia versión en español de Thriller, el clásico de Michael Jackson. Lanzado en vísperas de Halloween, el videoclip —difundido en TikTok e Instagram— combina la atmósfera ochentera del original con el ritmo selvático y el brillo excéntrico que convirtió a la artista peruana en un ícono del folclor digital latinoamericano.

“Estoy bien Thriller”, escribió en la descripción del video, que en pocas horas superó las seiscientas mil reproducciones. En las imágenes, La Tigresa aparece maquillada como zombi, envuelta en una chaqueta roja brillante que remite a la del Rey del Pop, y rodeada de un grupo de bailarines que la acompañan en una coreografía que revive, con humor tropical, el mítico baile de los muertos vivientes. La escena es una mezcla de parodia y homenaje, un cruce entre el miedo y la carcajada, donde lo kitsch se convierte en celebración.

La Tigresa del Oriente, caracterizada como zombi, durante la grabación de su versión en español de Thriller, filmada en el Campo de Marte bajo luces de neón y humo teatral. (Foto: Cortesía La Tigresa del Oriente)

Fiel a su espíritu teatral, la cantante adaptó la letra al español con frases que mezclan misterio y picardía: “Es medianoche y yo te acecho en la oscuridad. En las tinieblas me siento una felina fantasmal, soy la tigresa… estoy bien thriller, thriller night”. La idea, cuenta, nació casi como un juego, pero tomó forma bajo la dirección creativa de Tito Silva. La producción fue realizada durante la noche en el Campo de Marte, donde humo, luces de neón y figuras monstruosas se entrelazan en un espectáculo de ritmo, humor y color.

“Como caracterizadora, estos procesos ya me resultan naturales. No me toma mucho tiempo prepararme, pero ahora cuento con más apoyo. Yo sigo siendo rigurosa, soy una profesional que quiere mantener ciertos estándares de una buena producción para que la calidad se mantenga”, afirma Bustos

La Tigresa del Oriente anuncia un remix del tema de Michael Jackson con un post generados por IA: "Se viene una colaboración del mas allá". (Foto: @tigresadeloriente)

Reinventarse o quedarse

Esa habilidad para reinventarse es, precisamente, lo que mantiene viva su rugiente presencia digital. Detrás de cada video viral hay una fórmula que La Tigresa del Oriente domina con naturalidad: el equilibrio entre parodia, autenticidad y espectáculo. Desde su debut viral con “En tus tierras bailaré” —junto a Wendy Sulca y Delfín Hasta el Fin—, su figura transita entre la cultura popular y el performance digital, consolidando una estética kitsch.

En los últimos años, Bustos demostró que su permanencia no depende de la nostalgia, sino de su capacidad para adaptarse a lo nuevo. Temas como “Indigente”, “Frazada de tigre” o “El baile del calamar” la mantuvieron en el radar de las plataformas y las fiestas temáticas, acercándola a nuevas generaciones. Incluso, hace unos meses, sorprendió con un homenaje a Feid: se vistió completamente de verde, bailó uno de sus éxitos y escribió sin rodeos en redes sociales: “Lo admito, soy fan de Ferxxo”.

“Regreso de Alemania, donde nos reunimos con músicos y otros artistas, fui como representante de Latinoamérica. Estoy con muchos proyectos e ideas nuevas en mente por realizar, a la espera del próximo éxito”, comenta Bustos.

A sus 79 años -y a casi un mes de cumplir los 80 años-, sigue pensando en nuevos formatos y formas de capturar al público. “No adelanto nunca lo que haré porque no tengo la certeza de que se cumplirán”, menciona la artista, cuyo éxito también se debe en parte a la espontaneidad de sus nuevos videos. “No es una estrategia, pero los fans siempre lo reciben con cariño y yo les devuelvo ese cariño con mi música”, menciona la artista.

Cuarenta años después del estreno original de Thriller, la felina más célebre del Perú demuestra que los clásicos también pueden rugir en clave amazónica. Y si el video de Michael Jackson cambió la historia del videoclip, La Tigresa del Oriente acaba de recordarnos que el miedo también puede bailar.