El aclamado tour internacional “I Love Dembow” aterrizará en Lima los días 22 y 23 de noviembre de 2025, trayendo el ritmo vibrante del género urbano que se originó en los barrios dominicanos.

De ese modo, el evento, que celebra el impacto cultural y musical del dembow, ha sido creado por la compañía La Mundial Media Group, liderada por Ivon G. Espinosa.

El festival, de entrada gratuita, se celebrará en Angamos Pal Mundo, en el Callao, y estará centrado en la música y cultura del dembow. Tras ello, culminará con una presentación en El Atípico Bar, en Independencia.

Asimismo, el tour contará con la participación de artistas del género, entre ellos Ángel Dior, La Madrina, Kreizy K, Bigoblin, El Bloonel, Carlos Trvp, Tommy Alva y Altur Santos.

Y tendrá la participación especial de DJ Micky El Tsunami. Mientras que la conducción del evento estará a cargo de Sergio Toribio, conocido como “Chocolate Radio”, presentador de la emisora iHeart Boston.

La producción del espectáculo está a cargo de Pol Liza de la compañía Longplay.