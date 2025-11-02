El cantante Kapo y el ícono del reguetón Yandel se unen por primera vez en la canción “Baúl de los recuerdos”, lanzada bajo el sello La Industria INC.

La colaboración combina la esencia romántica y lírica de Kapo con el estilo inconfundible de Yandel, dando vida a una propuesta que fusiona nostalgia, modernidad y ritmo latino contemporáneo.

El tema, con base Afrobeat, logra un equilibrio entre el sentimiento y la frescura sonora, reafirmando la capacidad de ambos artistas para reinventarse dentro de la escena musical. La canción forma parte del más reciente álbum de Kapo, “POR SI ALGUIEN NOS ESCUCHA”, estrenado en julio de este año.

Kapo y Yandel se unen para el lanzamiento de su nuevo tema "Baúl de los recuerdos". (Foto: Instagram)

El lanzamiento del video oficial marca un nuevo capítulo en la promoción del disco, al presentar una producción visual que amplifica el mensaje emotivo de la canción. La dirección estuvo a cargo de Fercho Velásquez, quien construye una narrativa cargada de simbolismo y melancolía.

“Baúl de los recuerdos” explora el amor que resiste al paso del tiempo y los sentimientos que permanecen guardados en la memoria. A través de imágenes cinematográficas, el video muestra la evolución de una historia romántica que culmina con un final inesperado y conmovedor.

Con esta colaboración, Kapo consolida su proyección internacional, demostrando su madurez artística y su capacidad de conectar con el público desde la emoción.

Por su parte, Yandel reafirma su vigencia como figura clave de la música urbana, experimentando con nuevos estilos y expandiendo los límites del género latino.