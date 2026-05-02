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El estreno llegó acompañado de un video oficial rodado bajo la dirección de Dario Burbano y la producción de la firma Velodrome | Foto: Difusión
El estreno llegó acompañado de un video oficial rodado bajo la dirección de Dario Burbano y la producción de la firma Velodrome | Foto: Difusión
/ Jeisson Hernandez
Por Redacción EC

El cantante Kapo publicó su nuevo sencillo titulado “Bombón”, una producción grabada en Medellín que integra sonidos de shatta, afrobeat y dancehall, mismas que se encuentra disponible en las principales plataformas.

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