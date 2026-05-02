El cantante Kapo publicó su nuevo sencillo titulado “Bombón”, una producción grabada en Medellín que integra sonidos de shatta, afrobeat y dancehall, mismas que se encuentra disponible en las principales plataformas.
La canción fue producida por Jeyjenm y Gangsta bajo una estructura rítmica de reggae y ritmos urbanos diseñada. Según la información técnica del lanzamiento, el tema permite al intérprete desenvolverse con naturalidad en géneros dinámicos sin perder su identidad musical.
CONOCE MÁS: Kapo se une a Yandel, por primera vez, para lanzar el tema “Baúl de los recuerdos”
El estreno llegó acompañado de un video oficial rodado bajo la dirección de Dario Burbano y la producción de la firma Velodrome.
“Bombón” se añade a su catálogo reciente como una apuesta por la versatilidad de ritmos, orientada a captar diversos perfiles de oyentes internacionales.
El sencillo y su material audiovisual ya pueden ser vistos de manera gratuita en los canales oficiales del músico.
Pamela Franco responde a los descargos de Christian Domínguez, asegura no callarse ante intentos de silenciarla, defiende sus vivencias y opinión. Apoyada por su pareja Cristian Cueva, está lista para tribunales pese a gastos. Critica el impacto emocional en ella y su hija, revelando el verdadero rostro de Domínguez.