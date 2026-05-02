El cantante Kapo publicó su nuevo sencillo titulado “Bombón”, una producción grabada en Medellín que integra sonidos de shatta, afrobeat y dancehall, mismas que se encuentra disponible en las principales plataformas.

La canción fue producida por Jeyjenm y Gangsta bajo una estructura rítmica de reggae y ritmos urbanos diseñada. Según la información técnica del lanzamiento, el tema permite al intérprete desenvolverse con naturalidad en géneros dinámicos sin perder su identidad musical.

El estreno llegó acompañado de un video oficial rodado bajo la dirección de Dario Burbano y la producción de la firma Velodrome.

“Bombón” se añade a su catálogo reciente como una apuesta por la versatilidad de ritmos, orientada a captar diversos perfiles de oyentes internacionales.

El sencillo y su material audiovisual ya pueden ser vistos de manera gratuita en los canales oficiales del músico.

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