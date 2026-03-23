El cantante colombiano Kapo muestra nuevamente su alcance internacional. Esta vez, el artista está a pocos días de su esperado concierto en Lima y es probable que logre un lleno total, ya que tienen el 97% de las entradas vendidas para su presentación del próximo 27 de marzo de 2026.

El show se realizará en Costa 21 y forma parte de su gira internacional “Por si alguien nos escucha Tour”, con la que ha venido conquistando escenarios en distintos países. Según la productora del evento, el sold out total podría anunciarse en las próximas horas, reflejando el fuerte vínculo del cantante con el público peruano.

La llegada de Kapo a la capital marca un momento clave en su carrera, ya que se trata de uno de los conciertos más esperados por los fanáticos del género urbano. Su debut en este escenario busca conectar con el público internacional.

Kapo llega a Lima el próximo 27 de marzo como parte de su gira internacional “Por si alguien nos escucha Tour”. (Foto: Difusión)

Durante la presentación, el artista ofrecerá un recorrido por sus temas más populares que mezclan reggaetón, trap y pop latino, una fórmula que le ha permitido posicionarse rápidamente en plataformas digitales.

Entre sus canciones más destacadas figura “La Villa”, tema que se ha convertido en un éxito en discotecas y fiestas. Este y otros hits formarán parte de un repertorio que promete hacer vibrar a los asistentes.

El ascenso de Kapo también se explica por su presencia escénica y la calidad de sus producciones audiovisuales, las cuales han acumulado millones de vistas em YouTube.

De esta manera, el concierto de Kapo en Lima apunta a tener un lleno total el próximo 27 de marzo en Costa 21. Aún quedan entradas disponibles en Teleticket.