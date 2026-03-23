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Kapo ofrecerá un esperado concierto en Lima el próximo 27 de marzo en Costa 21. (Foto: Difusión)
Kapo ofrecerá un esperado concierto en Lima el próximo 27 de marzo en Costa 21. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantante colombiano Kapo muestra nuevamente su alcance internacional. Esta vez, el artista está a pocos días de su esperado concierto en Lima y es probable que logre un lleno total, ya que tienen el 97% de las entradas vendidas para su presentación del próximo 27 de marzo de 2026.

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