El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que desplegó diversas acciones para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor ante el próximo concierto de BTS.

A través de un comunicado, Indecopia informó que ha recibido la preocupación de los usuarios respecto al proceso de compra de boletos para las dos fechas anunciadas de la banda surcoreana en el país. Ante ello, la entidad supervisará que las empresas involucradas en la organización del evento brinden información clara, veraz y directa sobre todas las condiciones de venta de las entradas, incluyendo restricciones aplicables, términos de uso de las plataformas de venta y cualquier condición relevante que permita al consumidor tomar una decisión informada. Asimismo, resaltó que se debe asegurar transparencia total en el proceso de venta, informando previamente sobre la distribución de zonas, la ubicación de los asistentes y la cantidad de boletos disponibles.

También precisó que los organizadores deben utilizar plataformas de venta seguras, cumplir con lo ofrecido desde el inicio del evento, garantizar la presentación de los artistas anunciados y respetar las zonas adquiridas por los asistentes. Además, deberán contar con canales de atención operativos para atender consultas o eventuales reclamos de los consumidores.

Finalmente, Indecopi dijo que mantendrá la vigilancia permanente de las condiciones en las que se ofrecen y comercializan espectáculos públicos en el país.