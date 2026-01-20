Escuchar
Mau y Ricky se unen a Kapo para una versión acústica de “Te quiero”. (Foto: Captura de YouTube)

Mau y Ricky se unen a Kapo para una versión acústica de "Te quiero". (Foto: Captura de YouTube)
Mau y Ricky estrenaron la versión acústica de “Te quiero”, su nuevo sencillo junto a Kapo, consolidando uno de los lanzamientos más destacados de esta nueva etapa del dúo. La canción, estrenada originalmente el 4 de diciembre, ha logrado una fuerte conexión con audiencias de Latinoamérica y Estados Unidos.

