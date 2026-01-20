Mau y Ricky estrenaron la versión acústica de “Te quiero”, su nuevo sencillo junto a Kapo, consolidando uno de los lanzamientos más destacados de esta nueva etapa del dúo. La canción, estrenada originalmente el 4 de diciembre, ha logrado una fuerte conexión con audiencias de Latinoamérica y Estados Unidos.

El impacto del tema se amplificó el 28 de diciembre, cuando el dúo publicó en YouTube una interpretación acústica más íntima y desenfadada. El video generó una respuesta inmediata del público y dio origen a un trend viral en TikTok.

Miles de usuarios comenzaron a utilizar el audio para compartir historias personales y momentos especiales, convirtiendo la versión acústica en un fenómeno digital que reforzó el vínculo emocional de la canción con sus seguidores.

Impulsados por esta acogida, Mau y Ricky lanzaron oficialmente la versión acústica de “Te quiero” en plataformas digitales, como un regalo para sus fans.

Este buen momento coincide con el reconocimiento de la industria, ya que Mau y Ricky recibieron dos nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, en las categorías Grupo o Dúo del Año Pop/Rock y Colaboración del Año Pop/Urbano.

Mau y Ricky se unen a Kapo para una versión acústica de “Te quiero”. (Foto: Captura de YouTube)

La gala de Premio Lo Nuestro se realizará el 19 de febrero en Miami, mientras el dúo inicia una gira internacional por México, en paralelo al cierre de su próximo álbum de estudio.

Con el éxito de “Te Quiero”, su versión acústica viral, las nominaciones y una agenda internacional activa, Mau y Ricky atraviesan uno de los momentos más sólidos y prometedores de su carrera musical.