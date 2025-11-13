El cantante peruano Williams Chamorro presentó su nuevo tema: una versión en cumbia fusión del recordado éxito “En la puerta del colegio” del grupo mexicano Magneto. La reinterpretación combina la nostalgia del pop noventero con ritmos tropicales modernos.

Ganador del Festival La Voz Online Argentina 2014 y de múltiples certámenes de canto, Chamorro ha destacado por su habilidad para abordar géneros como balada rock, salsa, merengue, criollo, reggae y pop urbano.

El artista, además, se hizo conocido por su participación en el programa “Yo Soy” de Latina, donde imitó con éxito a Alejandro Fernández y Eddy Herrera, demostrando su talento interpretativo y su conexión con el público.

Su nueva versión de “En la puerta del colegio” fue grabada en Perú Records, bajo la dirección del compositor Miguel Laura y la producción de Tito Guevara Manrique, con el respaldo de Armoni One, sello donde Chamorro prepara más lanzamientos para 2026.

“Este proyecto es una forma de rendir homenaje a los clásicos, pero con una mirada moderna y tropical que conecte con nuevas generaciones”, señaló el cantante, quien busca mantener viva la esencia de los grandes temas latinoamericanos a través de la fusión de estilos.

Actualmente, Williams Chamorro continúa recorriendo el país con presentaciones en vivo que destacan por su potencia vocal, carisma escénico y sus interpretaciones de grandes íconos de la música latina.