El cantante David Bisbal ha lanzado su nuevo sencillo navideño, “Navidad sin ti”, un tema que se incorpora a una edición especial de su álbum de 2024, “Todo es posible en Navidad”.

La canción es un ‘cover’ del tema compuesto por Marco Antonio Solís, que alcanzó gran popularidad en México, Estados Unidos y América Latina

Por ello, tras el éxito de su anterior producción navideña, que incluyó temas como “Burrito Sabanero” y “Los peces en el río”, Bisbal busca nuevamente conquistar al público con esta emotiva interpretación.

“Navidad sin ti” aborda el sentimiento de nostalgia y melancolía que puede acompañar a las fiestas al estar lejos de un ser querido. La elección de esta balada subraya una faceta sensible de esta festividad, más allá de la alegría habitual.

La versión de David Bisbal presenta un sonido de balada navideña con arreglos BIG BAND, que fusionan la calidez instrumental con la característica potencia vocal del artista.

“Con su inconfundible voz y una interpretación llena de sensibilidad, David Bisbal transforma este clásico en una versión profundamente emocional, capaz de tocar el corazón de quienes la escuchan” , señala un comunicado del equipo del cantante.

El estribillo invita a la conexión con los sentimientos más profundos. “Navidad sin ti, blanca Navidad / Un recuerdo más, una lágrima más / Me hace tanto bien, recordar tu amor / Soñar tu amor, sentir que aún estás”, dice la canción.

Portada del álbum de David Bisbal