Bad Bunny regresa a la Lima y miles de fanáticos ya cuentan las horas para el “DeBí TiRaR MáS FOToS World Tour”. Si tienes tu entrada para este 16 o 17 de enero, aquí te detallamos todo lo que necesitas saber para que tu ingreso sea fluido y no te decomisen nada en la puerta.

Horarios oficiales: ¿A qué hora abren las puertas?

Para evitar las colas interminables y el sol de verano, la organización ha dispuesto un horario escalonado:

Apertura de puertas: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Show de artista invitado (telonero): 8:00 p. m.

8:00 p. m. Inicio del show de Bad Bunny: 9:00 p. m. (Se estima una duración de casi 3 horas).

Objetos prohibidos: ¡Evita que te quiten tus cosas!

La seguridad será extrema. No intentes ingresar con:

Bolsos grandes: Solo se permiten carteras o morrales pequeños (tipo bananos).

Solo se permiten carteras o morrales pequeños (tipo bananos). Cámaras profesionales: Prohibido el ingreso de cámaras con lente removible, drones y filmadoras.

Prohibido el ingreso de cámaras con lente removible, drones y filmadoras. Alimentos y bebidas: No se permite el ingreso de ningún tipo de comida o envases (latas, botellas de vidrio o plástico con líquido).

No se permite el ingreso de ningún tipo de comida o envases (latas, botellas de vidrio o plástico con líquido). Artículos peligrosos: Armas blancas, objetos punzocortantes, punteros láser y pirotecnia.

Armas blancas, objetos punzocortantes, punteros láser y pirotecnia. Otros: Sillas plegables, sombrillas de metal, selfie sticks y correas con demasiados accesorios metálicos.

Debido al calor, se permitirá el ingreso de bloqueador solar (envases pequeños de hasta 200ml) y vasos térmicos o botellas plásticas vacías para que puedas llenarlas en los puntos de hidratación gratuitos dentro del estadio.

Accesos: ¿Por dónde entro según mi zona?

Es vital que sepas que el Estadio Nacional tiene ingresos diferenciados para evitar aglomeraciones:

Zona Platinum, Oriente y Zona Pit A: Ingreso por la Vía Expresa (Av. Paseo de la República). Tribuna Norte y VIP: Acceso por la Av. 28 de Julio con Paseo de la República. Zona Occidente, Palcos y VIP Nation: Ingreso por la Calle Saco Oliveros (lado de Av. Petit Thouars). Tribuna Occidente y Zona Platinum (segundo acceso): Entrada por la Calle Madre de Dios.

¿Cómo llegar al Estadio Nacional?

La zona estará cerrada al tráfico vehicular privado, por lo que la mejor opción es el transporte público:

Metropolitano: La estación Estadio Nacional es la más directa. Se recomienda recargar tu tarjeta con anticipación.

La estación es la más directa. Se recomienda recargar tu tarjeta con anticipación. Corredor Azul: Puedes bajar en la Av. Arequipa (alt. cuadra 5) y caminar unas 3 cuadras hacia el estadio.

Puedes bajar en la Av. Arequipa (alt. cuadra 5) y caminar unas 3 cuadras hacia el estadio. Taxi por App: Si pides Uber o Cabify, hazlo para que te dejen a unas 4 o 5 cuadras de distancia (ej. Parque de la Reserva), ya que el cerco policial impedirá que los autos lleguen a la puerta misma.

Recomendaciones de último minuto

DNI obligatorio: Debes portar tu documento físico junto con tu entrada nominada en el celular.

Debes portar tu documento físico junto con tu entrada nominada en el celular. Batería externa: Con tantos videos que vas a grabar, tu celular sufrirá. Lleva una batería portátil (no muy grande).

Con tantos videos que vas a grabar, tu celular sufrirá. Lleva una batería portátil (no muy grande). Captura de pantalla: No confíes en la señal de internet en el estadio; ten una captura de tu e-ticket lista.

Recuerda seguir todos estos consejos que te estamos dando para que puedas disfrutar del concierto de Bad Bunny con toda la tranquilidad que este amerita.