Bad Bunny en Lima: Ñengo Flow fue el invitado sorpresa del segundo concierto

El pasado sábado 17 de enero, el cantante Bad Bunny ofreció su segundo concierto en el Estadio Nacional de Lima y sorprendió a sus seguidores al tener al artista urbano Ñengo Flow como su invitado sorpresa.
El pasado sábado 17 de enero, el cantante Bad Bunny ofreció su segundo concierto en el Estadio Nacional de Lima y sorprendió a sus seguidores al tener al artista urbano Ñengo Flow como su invitado sorpresa.
En su segundo concierto en el Estadio Nacional de Lima, Bad Bunny presentó un amplio repertorio musical que incluyó un tema especial al lado del popular Ñengo Flow.
Con un Estadio Nacional lleno a tope, los artistas urbanos pusieron a bailar a todos en el público y en ‘La Casita’, espacio donde Bad Bunny interpretó diversas canciones de su repertorio acompañado de personajes populares de Perú.
En la segunda noche de Bad Bunny en Lima, ‘La Casita’ contó con la participación de famosos como Vania Bludau, Melissa Paredes, Anthony Aranda, Luana Barrón y más.