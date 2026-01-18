Bad Bunny en Lima: Ñengo Flow fue el invitado sorpresa del segundo concierto

El pasado sábado 17 de enero, el cantante Bad Bunny ofreció su segundo concierto en el Estadio Nacional de Lima y sorprendió a sus seguidores al tener al artista urbano Ñengo Flow como su invitado sorpresa.

En su segundo concierto en el Estadio Nacional de Lima, Bad Bunny presentó un amplio repertorio musical que incluyó un tema especial al lado del popular Ñengo Flow.

Para esta presentación en la capital peruana, Bad Bunny invitó a Ñengo Flow y juntos dieron rienda suelta a su ritmo urbano con los temas “Safaera”, “Cuando me dirá” y “Que malo”.

Bad Bunny & Ñengo Flow cantando 'Que Malo' esta noche en Lima, Perú. 🇵🇪🔥 pic.twitter.com/3XFlaG3wZV — Bad Bunny Fan Info (@badbunnynetwork) January 18, 2026

Con un Estadio Nacional lleno a tope, los artistas urbanos pusieron a bailar a todos en el público y en ‘La Casita’, espacio donde Bad Bunny interpretó diversas canciones de su repertorio acompañado de personajes populares de Perú.

En la segunda noche de Bad Bunny en Lima, ‘La Casita’ contó con la participación de famosos como Vania Bludau, Melissa Paredes, Anthony Aranda, Luana Barrón y más.

Vania Bludau, Luana Barron y Melissa Paredes estuvieron en la Casita de Bad Bunny durante su segundo concierto en Lima. Foto: captura

Cabe recordar que Bad Bunny ofreció dos conciertos a ‘casa llena’ en Perú. Ahora, el popular artista urbano se prepara para llevar su música al show de medio tiempo del Super Bowl.