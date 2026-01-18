Septeto Acarey y Corazón Serrano se unen para el estreno de “Solo juegas”, una cumbia romántica inédita que ya está disponible en todas las plataformas digitales. La colaboración reúne a dos de las agrupaciones más importantes del país en un lanzamiento que apuesta por la emoción y el baile.

Con una sólida trayectoria internacional, Septeto Acarey se ha consolidado por su elegancia sonora y su alto nivel de producción. Su propuesta original le ha valido nominaciones al Latin Grammy y una creciente proyección fuera del Perú.

Corazón Serrano, por su parte, es uno de los máximos referentes de la cumbia peruana. Su conexión con el público y su fuerte presencia en escenarios nacionales e internacionales la mantienen como una de las agrupaciones más influyentes del género.

Septeto Acarey y Corazón Serrano se unen para el estreno de “Solo juegas”. (Foto: Instagram)

“Solo juegas” presenta una producción actual y un sonido romántico. La canción narra una historia de desamor y aprendizaje con la que el oyente se identifica al instante, según señalaron sus creadores.

El estreno oficial de “Solo Juegas” ya se encuentra disponible en YouTube y plataformas digitales, marcando una nueva unión musical dentro de la cumbia peruana contemporánea.

El tema es composición de Reynier Pérez y Junior Caro, quienes aportan una narrativa directa y emotiva a la producción.