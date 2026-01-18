Escuchar
(2 min)
Septeto Acarey y Corazón Serrano se unen para el estreno de “Solo juegas”. (Foto: Instagram)

Septeto Acarey y Corazón Serrano se unen para el estreno de “Solo juegas”. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Septeto Acarey y Corazón Serrano se unen para el estreno de “Solo juegas”. (Foto: Instagram)
Septeto Acarey y Corazón Serrano se unen para el estreno de “Solo juegas”. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Septeto Acarey y Corazón Serrano se unen para el estreno de “Solo juegas”, una cumbia romántica inédita que ya está disponible en todas las plataformas digitales. La colaboración reúne a dos de las agrupaciones más importantes del país en un lanzamiento que apuesta por la emoción y el baile.

Septeto Acarey y Corazón Serrano se unen para el estreno de “Solo juegas”
Música

Septeto Acarey y Corazón Serrano se unen para el estreno de “Solo juegas”

Corazón Serrano por dentro: convivencias extremas, el sacrificio de no tener feriados y el secreto de las voces que hacen bailar y llorar al país
Historias

Corazón Serrano por dentro: convivencias extremas, el sacrificio de no tener feriados y el secreto de las voces que hacen bailar y llorar al país

‘El Cóndor Pasa’, canción peruana tradicional, sonó en el concierto de Bad Bunny en Lima
Música

‘El Cóndor Pasa’, canción peruana tradicional, sonó en el concierto de Bad Bunny en Lima

Bad Bunny en Lima: ¿Qué significa la frase ‘Acho, PR es otra cosa’?
Música

Bad Bunny en Lima: ¿Qué significa la frase ‘Acho, PR es otra cosa’?