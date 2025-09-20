Grupo 5, una de las bandas más populares de la cumbia peruana, ha lanzado una nueva canción titulada “Cómo se olvida” en colaboración con el grupo de salsa peruana Septeto Acarey, conocido por sus nominaciones al Grammy Latino.

El tema, que fusiona la cumbia con elementos de la salsa, aborda el dolor de un amor imposible, en una letra coescrita por Reynier Pérez, Elmer Yaipén y Junior Caro, quienes también participaron en la producción junto a Christian Yaipén.

La canción viene acompañada de un videoclip grabado en Chosica, bajo la dirección de Coco Bravo, que se estrenará en los próximos días. El video, además, se filmó en resolución 4K y su producción ejecutiva estuvo a cargo de Carolina Acosta.

La banda de Monsefú continúa con su agenda de presentaciones en vivo. Sus próximos conciertos confirmados son en Contumazá este fin de semana, y en Paita, Paiján y Santa Cruz el próximo.