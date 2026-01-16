La cantautora peruana Arantxa presenta “A flor de piel”, su álbum debut, marcando su ingreso oficial a la escena musical como una de las nuevas voces del pop rock peruano.

“A flor de piel” propone un recorrido sonoro por los vínculos afectivos, el desgaste emocional y los procesos de reconstrucción personal. A través de letras confesionales y melodías envolventes, Arantxa convierte la vulnerabilidad en una herramienta creativa.

En el plano musical, el álbum se mueve dentro del pop rock emocional, con atmósferas cuidadas, matices cinematográficos y contrastes entre momentos delicados y pasajes de mayor intensidad.

Arantxa anuncia el lanzamiento de su álbum debut “A flor de piel”. (Foto: Instagram)

Entre sus influencias se reconocen referencias como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Fito Páez, Caroline Polachek y My Chemical Romance, que dialogan con una identidad propia y contemporánea.

Cada canción cuenta además con un videoclip que amplía el universo visual del álbum, concebido como una extensión narrativa de las emociones que atraviesan el proyecto.

El disco cuenta con la producción general de Malapablo, junto a la participación de productores como Elam Córdova y Xexo, consolidando un debut sólido desde el punto de vista artístico y técnico.

Disponible en todas las plataformas digitales, “A flor de piel” marca el inicio de una nueva etapa en la carrera de Arantxa, quien ya prepara una gira por distintas ciudades del Perú.