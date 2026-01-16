Arantxa anuncia el lanzamiento de su álbum debut “A flor de piel”

La cantautora peruana Arantxa presenta “A flor de piel”, su álbum debut, marcando su ingreso oficial a la escena musical como una de las nuevas voces del pop rock peruano.
La cantautora peruana Arantxa presenta “A flor de piel”, su álbum debut, marcando su ingreso oficial a la escena musical como una de las nuevas voces del pop rock peruano.
“A flor de piel” propone un recorrido sonoro por los vínculos afectivos, el desgaste emocional y los procesos de reconstrucción personal. A través de letras confesionales y melodías envolventes, Arantxa convierte la vulnerabilidad en una herramienta creativa.