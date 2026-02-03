Escuchar
(2 min)
Los Mirlos anuncian un nuevo álbum con temas junto a Bomba Estéreo, Guaynaa y más. (Foto: Difusión)

Los Mirlos anuncian un nuevo álbum con temas junto a Bomba Estéreo, Guaynaa y más. (Foto: Difusión)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los Mirlos anuncian un nuevo álbum con temas junto a Bomba Estéreo, Guaynaa y más. (Foto: Difusión)
Los Mirlos anuncian un nuevo álbum con temas junto a Bomba Estéreo, Guaynaa y más. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Los Mirlos llevan su música al mundo con The World Meets Los Mirlos, un álbum colaborativo que marca un hito en su trayectoria de más de 50 años como pioneros de la cumbia amazónica psicodélica. El proyecto consolida el reconocimiento internacional de la agrupación peruana y reafirma la vigencia de su legado musical.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
“Vivir de lo que hiciste hace 40 años sería conformista”: Christian Meier habla de sus inicios, la fama, la pausa y la vigencia
Historias

“Vivir de lo que hiciste hace 40 años sería conformista”: Christian Meier habla de sus inicios, la fama, la pausa y la vigencia

Grammys 2026: Desde Lady Gaga hasta la revelación de Olivia Dean, las mujeres que definieron la noche
Música

Grammys 2026: Desde Lady Gaga hasta la revelación de Olivia Dean, las mujeres que definieron la noche

“No somos animales, somos humanos”: Bad Bunny y su activismo desde Puerto Rico hasta los Grammy 2026
Música

“No somos animales, somos humanos”: Bad Bunny y su activismo desde Puerto Rico hasta los Grammy 2026

Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile
Tendencias

Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile