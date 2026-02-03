Los Mirlos llevan su música al mundo con The World Meets Los Mirlos, un álbum colaborativo que marca un hito en su trayectoria de más de 50 años como pioneros de la cumbia amazónica psicodélica. El proyecto consolida el reconocimiento internacional de la agrupación peruana y reafirma la vigencia de su legado musical.

Lejos de una reinvención, el grupo apuesta por la proyección global de su identidad sonora, conectando con nuevas audiencias sin perder la esencia que los ha convertido en referentes de la música latinoamericana.

Titulado The World Meets Los Mirlos, el álbum reúne a destacados artistas internacionales de diversos géneros que se suman al universo creativo de la banda desde la admiración y el respeto. Entre las colaboraciones figuran LA LOM, Rubén Albarrán (Café Tacuba), 311 y Guaynaa, además de otras sorpresas.

Los Mirlos anuncian un nuevo álbum con temas junto a Bomba Estéreo, Guaynaa y más. (Foto: Difusión)

El proyecto funciona como un punto de encuentro entre culturas, estilos y generaciones, demostrando la profundidad y vigencia del sonido de Los Mirlos. Cada colaboración aporta una nueva mirada musical, sin alterar la esencia amazónica que caracteriza al grupo.

El primer adelanto del álbum será “Eres Mentiroso”, una colaboración con Bomba Estéreo que se estrenará el 13 de febrero. La canción propone un cruce sonoro entre la psicodelia tropical de Los Mirlos y la energía contemporánea del proyecto colombiano, tendiendo un puente musical entre Perú y Colombia.

Con este lanzamiento, Los Mirlos confirman que su música ha sido abrazada por la comunidad artística global. The World Meets Los Mirlos abre oficialmente una nueva etapa en la historia del grupo, ampliando horizontes internacionales sin perder el vínculo profundo con la Amazonía que los vio nacer.