Víctor Yaipén: “Ser tendencia con Elvis Crespo nos llena de alegría; hemos luchado por esto durante años”

La cumbia peruana vive uno de sus momentos más trascendentes en la era digital. “Sin Testigos”, la versión que Orquesta Candela grabó junto al rey del merengue Elvis Crespo, no solo se ha convertido en un éxito viral, sino que al cierre de esta entrevista alcanzó 253 mil reproducciones en YouTube, posicionándose como tendencia número 2 y quedando a un paso de igualar el alcance de videos de BTS, uno de los fenómenos musicales más grandes del mundo. Un hecho inédito para el género tropical nacional.

“Ser tendencia ahora con nuestro tema junto a Elvis Crespo nos llena de alegría”, comenta Víctor Yaipén, cantante de Orquesta Candela e hijo de su fundador, en conversación con El Comercio. “Hemos venido luchando por esto durante años. Hubo momentos de frustración, pero siempre estuvo presente la enseñanza de mi padre: ser perseverantes, seguir adelante como familia y con una sola meta, que Orquesta Candela sea la número uno”.

El impacto de “Sin Testigos” no solo se mide en cifras, sino en simbolismo. La colaboración con Elvis Crespo ha permitido que la cumbia peruana cruce fronteras digitales y se instale en una conversación global donde rara vez había sido protagonista. Para Víctor Yaipén, este logro es también una respuesta a años de trabajo silencioso y resistencia artística.

La emoción se vuelve más profunda cuando el cantante recuerda a su padre, fundador de la agrupación, cuyo deterioro de salud no apagó jamás su espíritu. “Con el tiempo su salud fue cayendo, le amputaron las piernas, y aun así nunca se rendía. Siempre hacía chistes y nos decía: ‘Hijos, ustedes tienen que ser los números uno’”.

Uno de los recuerdos más marcados ocurrió en Año Nuevo de 2025. “Esa noche se quedó hasta el final, como nunca. Cuando lo llevé a la cama le dije que lo amaba y él me respondió: ‘He escuchado muy bonito a la orquesta, ya me puedo ir en paz’. Yo le dije que no hablara así, pero él se fue tranquilo, con la certeza de que seguiríamos su legado”.

Hoy, ese legado se traduce en un fenómeno digital que marca un antes y un después para la cumbia peruana. Estar a punto de alcanzar a BTS en visualizaciones no es solo una anécdota estadística, sino un hito que confirma que el género puede competir en igualdad de condiciones en los grandes escenarios virtuales de Latinoamérica.

“Lo único que queremos es seguir haciendo música, respetar al público y mantenernos unidos como familia”, sentencia Víctor Yaipén. Mientras “Sin Testigos” continúa escalando reproducciones, Orquesta Candela no solo honra la memoria de su fundador, sino que escribe —con ritmo y perseverancia— una página histórica para la música popular peruana.

