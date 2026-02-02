Grammys 2026: Desde Lady Gaga hasta la revelación de Olivia Dean, las mujeres que definieron la noche

Los Grammys 2026 no solo dejaron récords y titulares con el nombre “Lady Gaga”. También dibujaron un mapa claro sobre qué mujeres están sosteniendo hoy el peso artístico de la música global. Personajes como Olivia Dean y Lola Young, asimismo, ocuparon el centro del relato, no como excepción ni como cuota, sino como protagonistas naturales de una industria en transformación.

Desde los premios mayores hasta las categorías de revelación, pop, R&B, jazz y música electrónica, la presencia femenina se trató de confirmar trayectorias. En ese recorrido, figuras como Gaga, Billie Eilish, Kehlani u Olivia Dean también funcionaron como ejes narrativos de una ceremonia que miró tanto al presente como al futuro.

Las consagradas de los Grammy 2026

Lady Gaga posa con sus premios por Mejor álbum de pop vocal ("Mayhem"), Mejor grabación pop dance ("Abracadabra") y Mejor grabación remezclada (versión Gesaffelstein de "Abracadabra"). (Foto: EFE)

Lady Gaga fue, sin discusión, uno de los rostros centrales de los Grammys 2026. “MAYHEM” se llevó el premio a Mejor Álbum de Pop Vocal, mientras que “Abracadabra” ganó Mejor Grabación de Pop Dance, reafirmando la capacidad de la artista para reinventarse sin perder su identidad disruptiva. Lejos de ser un regreso nostálgico desde su último Grammy el año pasado y de una seguidilla de gramófonos que incluyen colaboraciones con Bruno Mars, Tony Bennett y Ariana Grande.

Billie Eilish, por su parte, volvió a demostrar que su lugar en la industria ya no se mide por ser el “fenómeno joven”, sino ya una consagrada de la música pop alternativo e indie pop, siempre de la mano de su hermano, Finneas O’Connell, productor y apoyo incondicional en todos sus lanzamientos.

En esta oportunidad, “WILDFLOWER”, de Eilish, ganó Canción del Año, una categoría que suele premiar el impacto comercial de la música, así como la solidez con que el autor la dota. La cantante de 24 años es hoy una compositora madura, capaz de sostener relevancia en un Grammy.

En el terreno del R&B, la cantante y compositora estadounidense Kehlani fue una de las grandes ganadoras femeninas de la noche. “Folded” obtuvo Mejor Interpretación de R&B y también Mejor Canción de R&B. La artista ya tiene fechas confirmadas en Estados Unidos y Europa para su gira por su último lanzamiento.

La artista, al igual que Eilish y otros, usaron un pin de “ICE fuera” en la gala para mostrar su rechazo a las políticas migratorias en Estados Unidos.

Nuevas voces de la música

Olivia Dean posa con su Grammy a Mejor Artista Nuevo. (Foto: AP)

Si hubo un nombre que sintetizó el espíritu de renovación de los Grammys 2026 fue Olivia Dean, ganadora del premio a Mejor Artista Nuevo. Además, tras ganar el galardón, la cantante británica usó su discurso para hablar con emoción sobre su herencia familiar inmigrante, recordando que ella es un “producto de la valentía”, al ser nieta de inmigrante.

En octubre de 2025, el segundo álbum de Dean, “The Art of Loving” y su sencillo “Man I Need” alcanzaron el número uno en el UK Albums Chart y el UK Singles Chart, una doble cima que no lograba una solista británica desde Adele en 2021, y se tradujo en la mayor semana de ventas para una artista británica femenina en ese año con 53 000 unidades vendidas en siete días. Hoy la cantante es conocida por su dulce soul-pop en su tópico principal, el amor desde la vulnerabilidad.

Lola Young recibe el Grammy a Mejor interpretación solista pop. (Foto: EFE)

En la misma categoría, la presencia de nombres como Lola Young —quien ganó Mejor Interpretación Pop Solista por “Messy”— confirmó el interés de la Academia por propuestas sobre la vulnerabilidad lírica, ya que la cantante de británica de 25 años revisa mucho temas de salud mental y aceptación de la autoimagen física entre los jóvenes.

De hecho, el sencillo de mayo de 2024, “Messy”, se convirtió en su primer gran éxito en las listas tras ingresar al Top 20 del Official Singles Chart británico. Luego, la canción llegó al número 1 en el Reino Unido el 24 de enero de 2025 y se mantuvo en esa posición durante cuatro semanas. Pero traspasó fronteras como el número 1 en Australia, Bélgica, Croacia, Irlanda e Israel, y llegó al top 10 de múltiples países europeos, mientras que en Estados Unidos se colocó en el número 14 del Billboard Hot 100.

Otras artistas reforzaron su lugar. Samara Joy, con Mejor Álbum de Jazz Vocal por Portrait, sostuvo la vigencia del jazz vocal en una ceremonia cada vez más dominada por el pop y el hip hop. La cantante, bailarina y productora británica FKA twigs, en tanto, ganó Mejor Álbum Dance/Electrónica por EUSEXUA; ya se le conoce como una figura de vanguardia en los márgenes del “mainstream”.

LEE MÁS: Expulsan del concierto de Lady Gaga a sujeto que se abalanzó sobre Ariana Grande

Mujeres ganadoras en los Grammys 2026

Además de las figuras centrales de la ceremonia, los Grammys 2026 reconocieron el trabajo de numerosas artistas en distintas categorías más importantes. Esta es una lista con algunas de las más populares ganadoras de la noche.

Lady Gaga – Mejor Álbum de Pop Vocal (“MAYHEM”) y Mejor Grabación de Pop Dance (“Abracadabra”).

Billie Eilish – Canción del Año (“WILDFLOWER”).

Olivia Dean – Mejor Artista Nuevo.

Lola Young – Mejor Interpretación Pop Solista (“Messy”).

Kehlani – Mejor Interpretación de R&B y Mejor Canción de R&B (“Folded”).

Samara Joy – Mejor Álbum de Jazz Vocal (“Portrait”).

FKA twigs – Mejor Álbum Dance/Electrónica (“EUSEXUA”).

Natalia Lafourcade – Mejor Álbum Pop Latino (“Cancionera”).

Gloria Estefan – Mejor Álbum Latino Tropical (“Raíces”).

Cynthia Erivo y Ariana Grande – Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo (“Defying Gravity” de la saga “Wicked”).

Mavis Staples – Mejor Interpretación de Música Tradicional Estadounidense (“Beautiful Strangers”).

Laufey – Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional (“A Matter of Time”).