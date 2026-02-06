Bad Bunny busca imponer un nuevo récord de audiencia latina en el Super Bowl LX

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bad Bunny se llevó el Grammy a Álbum del Año 2026 por su éxito 'Debí tirar más fotos', producción que cantará en el evento deportivo estadounidense | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El Super Bowl LX, que se disputará este domingo, se perfila como un evento histórico para la música en español. Y es que, según proyecciones de expertos, el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny podría superar la actuación de Shakira y Jennifer López del 2020 como el ‘show’ latino más visto de la televisión estadounidense.

