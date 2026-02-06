Bad Bunny busca imponer un nuevo récord de audiencia latina en el Super Bowl LX

La presentación de la colombiana y la neoyorquina de raíces boricuas alcanzó una audiencia de 103 millones de televidentes, según datos de la medidora Nielsen. Sin embargo, el contexto actual favorece al “Conejo Malo”, quien cerró el año 2025 como el artista más reproducido en la plataforma Spotify a nivel global.
Stacie de Armas, vicepresidenta sénior de Perspectivas e Iniciativas Inclusivas de Nielsen, destacó el impacto transcultural del artista. “Bad Bunny no solo atrae a los latinos, Spotify lo nombró el artista número uno del año. Nosotros no hicimos todo eso; fue el mundo entero quien lo hizo”, dijo.
Pese a que la elección del artista ha generado debates y críticas, incluso por parte del presidente estadounidense Donald Trump, las métricas sugieren una aceptación masiva. De Armas subrayó que el puertorriqueño “lleva mucho tiempo siendo aclamado y adorado por todo Estados Unidos”.
El potencial de crecimiento es considerable, tomando como referencia que el Super Bowl del año pasado registró un total de 127,7 millones de espectadores, una cifra que permitiría a Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre del cantante) superar cómodamente los hitos establecidos por otros referentes latinos.
La presentación del artista puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl se realizará este 8 de febrero, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, a partir de las 6:30 p. m. (hora estadounidense).
Para el domingo, Bunny ha preparado un segmento de 13 minutos que ensayó durante su gira mundial. Aunque se negó a confirmar si habrá invitados especiales, aseguró que su enfoque estará en la “unidad y sanación”.