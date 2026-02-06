Bad Bunny busca imponer un nuevo récord de audiencia latina en el Super Bowl LX

El Super Bowl LX, que se disputará este domingo, se perfila como un evento histórico para la música en español. Y es que, según proyecciones de expertos, el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny podría superar la actuación de Shakira y Jennifer López del 2020 como el ‘show’ latino más visto de la televisión estadounidense.

La presentación de la colombiana y la neoyorquina de raíces boricuas alcanzó una audiencia de 103 millones de televidentes, según datos de la medidora Nielsen. Sin embargo, el contexto actual favorece al “Conejo Malo”, quien cerró el año 2025 como el artista más reproducido en la plataforma Spotify a nivel global.

Stacie de Armas, vicepresidenta sénior de Perspectivas e Iniciativas Inclusivas de Nielsen, destacó el impacto transcultural del artista. “Bad Bunny no solo atrae a los latinos, Spotify lo nombró el artista número uno del año. Nosotros no hicimos todo eso; fue el mundo entero quien lo hizo”, dijo.

Bad Bunny se presentó en Lima el pasado 16 y 17 de enero con su gira 'Debí tirar más fotos' | (Foto: Raúl Umeres vía ANDINA)

Pese a que la elección del artista ha generado debates y críticas, incluso por parte del presidente estadounidense Donald Trump, las métricas sugieren una aceptación masiva. De Armas subrayó que el puertorriqueño “lleva mucho tiempo siendo aclamado y adorado por todo Estados Unidos”.

El potencial de crecimiento es considerable, tomando como referencia que el Super Bowl del año pasado registró un total de 127,7 millones de espectadores, una cifra que permitiría a Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre del cantante) superar cómodamente los hitos establecidos por otros referentes latinos.

Cronología de hitos latinos en la TV estadounidense

El camino hacia este posible récord está marcado por momentos clave que transformaron la presencia hispana en la pantalla norteamericana.

Shakira y Jennifer López (2020): Con 103 millones de espectadores, su presentación en Miami ofreció un mensaje de empoderamiento femenino con temas como Hips Don’t Lie y On the Floor .

Con 103 millones de espectadores, su presentación en Miami ofreció un mensaje de empoderamiento femenino con temas como y . Gloria Estefan (1999): Su espectáculo ‘A Celebration of Soul, Salsa and Swing’ alcanzó los 83,7 millones de televidentes.

Su espectáculo ‘A Celebration of Soul, Salsa and Swing’ alcanzó los de televidentes. Gloria Estefan (1992): En su primera aparición destacada, cerró el show ‘Winter Magic’ ante 79,6 millones de personas.

En su primera aparición destacada, cerró el show ‘Winter Magic’ ante de personas. Desi Arnaz (1953): En un hito histórico para la época, el episodio de I Love Lucy donde se anunciaba su paternidad atrajo a 45 millones de espectadores (casi el 75% de los hogares con TV en EE.UU.).

En un hito histórico para la época, el episodio de donde se anunciaba su paternidad atrajo a de espectadores (casi el 75% de los hogares con TV en EE.UU.). Antonio Banderas y Carlos Santana (2005): Su interpretación de Al otro lado del río en la gala de los Óscar fue vista por 42 millones de personas.

Sobre el ‘show’ de Bad Bunny en el Super Bowl

La presentación del artista puertorriqueño en el medio tiempo del Super Bowl se realizará este 8 de febrero, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, a partir de las 6:30 p. m. (hora estadounidense).

Para el domingo, Bunny ha preparado un segmento de 13 minutos que ensayó durante su gira mundial. Aunque se negó a confirmar si habrá invitados especiales, aseguró que su enfoque estará en la “unidad y sanación”.

*Con información de EFE