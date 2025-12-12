El comentarista deportivo peruano Peter Arévalo, popularmente conocido como Mr. Peet, ha publicado su segundo libro, titulado “El Biri Biri de los Negros”, obra que aborda las victorias del club Alianza Lima, ofreciendo una perspectiva fresca y la versión de sus protagonistas.

Según un comunicado de prensa, la publicación relatará la victoria del club en su partido de la Copa Libertadores de 1966 contra Boca Juniors, jugado en la emblemática Bombonera, bajo la dirección técnica de Don Jaime de Almeyda.

En ese sentido, Arévalo, a través de su pluma, busca inmortalizar y contextualizar estos momentos cumbres, recogiendo las impresiones de quienes fueron parte de estas gestas deportivas.

La publicación incluye citas directas de importantes figuras del club, como el propio Almeyda, quien les recomendó al plantel histórico de esa época, que incluía al mítico Teófilo ‘Nene’ Cubillas, “jugar y divertirse”.

“Jueguen con alegría y velocidad, salgan a divertirse sin importar lo que grite la tribuna, hagan el juego de los negros”, es la frase rescatada por Mr. Peet en su publicación, misma que ya está disponible en librerías peruanas.

“El Biri Biri de los Negros” es la segunda incursión de Peter Arévalo en el ámbito editorial. Su primera obra, “Cuando se jodió el fútbol peruano”, fue lanzada en 2023.