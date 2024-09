El bailarín Waldir Felipa, recordado por su romance con Belén Estevez, se pronunció por primera vez sobre su relación con Daniela Darcourt. Según dijo, esta muy enamorado, pero aclara que la salsera no es la que manda en su relación y que ambos tienen su carácter.

“(¿Enamorado?) Feliz de la vida (¿Ella manda en la relación?) No, ambos, siempre 50/50″, respondió al ser consultado por la prensa.

Asimismo, Felipa aclaró que, si bien suelen verlo en diversos proyectos bailando con otras mujeres, eso no significa que pueda protagonizar algún escándalo, ya que tiene claro que Daniela es su pareja. “La única mujer para mí es Daniela”, precisó.

Daniela Darcourt y Waldir se dan beso

Por su parte, en una pasada entrevista con el diario Trome, la intérprete de “Señor mentira” aseguró que se está dando una nueva oportunidad en el amor y que se siente muy bien con Waldir Felipa.

“Estoy viviendo el día a día porque finalmente he entendido que no todo es trabajo y que merezco vivir sin importar que me digan, si les gusta o no le gusta. He vivido muy pendiente en intentar de no involucrarme porque sentía que afectaba cosas de mi trabajo y bloqueaba muchas cosas”, dijo.

“Hasta que dije ' ya no, tengo 28 años voy camino a los 30 no quiero seguir así quiero estar completamente libre ' y eso es lo que hago. Soy una persona libre y si buscar nada, todo llegó”, agregó.

