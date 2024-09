Primero en las redes sociales y luego ante las cámaras de ‘Amor y fuego’. La cantante Daniela Darcourt ha aprovechado todos los espacios para dar su versión respecto a su última visita al programa de Andrés Hurtado, el cual se emitió luego que salieran a la luz diversas acusaciones contra el conductor conocido en el mundo del espectáculo como ‘Chibolín’.

La intérprete de ‘Señor mentira’ cantó por casi una hora en el show y hasta protagonizó un abrazo con el artista, quien se mostró cercano a ella. “Tú eres mi hijita, estoy orgulloso de ti”, comentó en tono paternal Hurtado.

Al respecto, las cámaras de Willax abordaron a la cantante para saber su posición sobre este tema que mezcla la política con el espectáculo. Ella aseguró que no son amigos, pero dijo que tiene respecto, cariño y admiración hacia él por sus largos años de trayectoria .

PUEDES VER: Piden a Comisión de Fiscalización investigar presuntos vínculos de Andrés Hurtado y fiscal Elizabeth Peralta

“La verdad es que yo me entero de todo lo que pasa en la farándula por repetición o por TikTok porque mi trabajo me tiene de un lado para otro. Es como que me digan cincuenta millones de cosas y mientras no se demuestre nada, hay el beneficio de la duda ”, comentó.

Daniela Darcourt aseguró que nunca ha sido ‘íntima con Andrés Hurtado’ pese a que el popular Chibolín dijo que era como su hija. Video: AyF

Después de escuchar sus descargos, Rodrigo González cuestionó el accionar de Daniela Darcourt y le pidió que no sea ‘patera’ con Andrés Hurtado y Magaly Medina.

“Confía en tu talento y no necesitas andar de ‘patera’ con nadie porque luego hay cosas que te pueden terminar salpicando. Estoy recién empieza, querida Daniela”, señaló el conductor de Willax.