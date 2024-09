Rodrigo Cuba y Ale Venturo protagonizaron una romántica sesión de fotos, la cual hizo especular un presunto compromiso. Al respecto, la pareja ha decidido zanjar los rumores de una posible boda respondiendo algunas preguntas en redes sociales.

A través de sus redes sociales, la pareja descartó los rumores de una forma divertida y que muchos han asumido como una indirecta al reciente matrimonio de Melissa Paredes y Anthony Aranda.

“¿Piensas casarte con Rodrigo? Si se aman deberían casarse”, le preguntó un seguidor de Ale Venturo en sus redes sociales. “Sería lindo en algún momento, pero ahorita ni siquiera podemos”, respondió Ale.

Asimismo, Venturo sorprendió a todos al confesar el motivo por el que no piensa en casarse. “Me daría bastante vergüenza casarme y hacer los bailes. Vomito de los nervios, no puedo”, dijo entre risas. “Cuando se dé, van a ver su reacción”, añadió el ‘Gato’ Cuba.

Ale Venturo descartó boda con Rodrigo Cuba

Como se recuerda, Rodrigo Cuba y Ale Venturo mantienen una relación bastante buena que se fortaleció tras el nacimiento de su hija. Recientemente, el futbolista ofreció una entrevista en la que habló sobre su pareja y aclaró que no consideran casarse porque “el matrimonio termina siendo un papel”.

Tony Succar habla de su esposa