La conductora de televisión Janet Barboza ofreció una extensa entrevista al diario Trome, donde habló de diversos temas, entre ellos, su rol profesional en la TV y cómo ve a la presentadora de espectáculos Magaly Medina, de quien dijo que no ve su programa.

Según explicó, no le gusta la forma en cómo maneja y dirige su programa, ya que suele ensañarse contra “quien es débil”. Además, “protege a algunos y a otros les da de alma”.

“Primero porque no me gusta cómo lo maneja y cómo lo dirige, se ensaña con quien es débil, no confronta. Por ejemplo, en el ‘caso Chibolín’ se ha ido por las ramas, da la sensación de que hay algo por ahí que ella no quiere que se sepa, protege a algunos y a otros les da de alma. Eso no me gusta”, señaló Barboza.

Por otro lado, Janet Barboza también se refirió a las críticas en su contra y resaltó que no le molesta que la llamen ‘retoquitos’, en referencia a las intervenciones quirúrgicas que habría tenido la presentadora de TV.

“Esa chapa me la pone ‘Peluchín’ y no, imagínate, cómo me va a molestar, nunca me ha molestado”, precisó la presentadora de “América Hoy”.

Finalmente, Janet Barboza resaltó que no cree en el matrimonio y que nunca ha pensado en casarse de blanco, ya que en casa siempre le enseñaron a ser “independiente y profesional”.

“No creo en el matrimonio, nunca he soñado con casarme, nunca me imaginé vestirme de blanco. Mi abuelito, que en paz descanse, siempre me decía ‘tienes que ser independiente, profesional’. No escuché: ‘cásate, ten hijos’. Yo he tenido a mi hija porque quería tener una hija y ahí quedó todo”, aseguró.

