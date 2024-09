Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, volvió a acaparar las portadas del mundo del espectáculo tras darse a conocer que fue internado de emergencia en el hospital Edgardo Rebagliati. Si bien en un primer momento se comentó que habría sufrido un coma diabético, fue el mismo humorista quien aclaró su estado de salud y aseguró que se encuentra bien.

Según comentó Melcochita al diario Trome, fue internado de emergencia en el hospital Rebagliati debido a una bronquitis aguda que no le permitía respirar. Fue su esposa Monserrat quien lo llevó al hospital.

“Casi no la cuento, porque no podía respirar por eso mi esposa (Monserrat) me trajo de emergencia. Me examinaron y determinaron que tenía bronquitis aguda, mi saturación estaba baja, tenía fiebre. De verdad me asusté, pensé que no la contaba y por eso no pude ir al velatorio de mi querido Felpudini, que hoy descansa en paz”, contó Villanueva.

Asimismo, Pablo Villanueva también reveló que tenía la glucosa alta, pero que fue estabilizado. Además, contó que tuvo un descuido al quitarse una camisa en plena noche porque había sudado.

“También grabé un videoclip en la noche y me quité la camisa cuando estaba sudando. A mis ‘añartus’ (acaba de cumplir 88 años) eso no es bueno, trae complicaciones”, explicó el popular humorista.

“Estoy agradecido por los cuidados de mi esposa, los médicos, las enfermeras que me están atendiendo, como tenía el azúcar en 400 eso también complicó mi salud, pero ya estoy estable”, agregó.

Como se recuerda, la noticia se dio a conocer a través de su colega Manolo Rojas quien en entrevista para RPP Noticias dijo que el también cantante estaba fuera de peligro tras ser estabilizado por los doctores del hospital.

“Lo alegramos un poco con Román ‘Ronco’ Gamez, que lo quiere como yo y todos los peruanos”, declaró Rojas a la citada radioemisora.

