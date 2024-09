¡Una etapa difícil! La exvedette y actriz Amparo Brambilla reveló que su colega y examiga, la presentadora de televisión Gisela Valcárcel, padeció una grave enfermedad que pudo haberla matado. Este complicado momento que atravesó habría sido la razón para un breve reencuentro tras haberse distanciado por diferencias profesionales.

Durante una entrevista con Trome, Brambilla reveló que, a pesar de la distancia, se preocupó profundamente al enterarse de que Gisela enfrentaba una crítica situación de salud. “Ella tuvo un problema de salud muy delicado, casi estuvo a punto de morir y, obviamente, como la quería, dije ‘fuera peleas’ y fui a verla a la clínica” , expresó.

Brambilla no precisó la fecha en que ocurrieron los hechos, pero mencionó que el encuentro fue un intento de retomar su amistad. Sin embargo, la relación no volvió a ser la misma.

Respecto a su amistad con Gisela, Amparo sostuvo que mantenían un estrecho vínculo. “Éramos uña y carne. La señora Teresita (madre de Gisela) solo le daba permiso para quedarse a dormir en mi casa. Teníamos mucha confianza y íbamos juntas a todos lados” , comentó. Sin embargo, el lazo empezó a resquebrajarse cuando Brambilla dejó de trabajar en el café teatro Jonel’s para trasladarse a La Gata Caliente.





Posteriormente, Amparo fue convocada para participar en una revista donde Gisela también era parte del elenco, pero su presencia no fue bien recibida. “Acepté, pero no contaba con que esta parte le iba a incomodar a Gisela”, recordó. Tras un mes de trabajo, Brambilla decidió retirarse para evitar más conflictos debido a sus diferencias profesionales.

