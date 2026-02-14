Resumen

A pesar de sus sentimientos por Waldir, Darcourt se mostró satisfecha con su soltería | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Tras varios meses de su ruptura, la cantante Daniela Darcourt habló de sus sentimientos hacia Waldir Felipa, asegurando que, a pesar de no tener un noviazgo, el cariño entre ambos permanece intacto.

“Nos amamos un montón”: Daniela Darcourt habla de su expareja Waldir Felipa
Farándula

