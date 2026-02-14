“Nos amamos un montón”: Daniela Darcourt habla de su expareja Waldir Felipa

Tras varios meses de su ruptura, la cantante Daniela Darcourt habló de sus sentimientos hacia Waldir Felipa, asegurando que, a pesar de no tener un noviazgo, el cariño entre ambos permanece intacto.

De ese modo, al entrevistada en Trome, la artista explicó que el distanciamiento ocurrido a mediados de 2025 no ha impedido que ambos mantengan una dinámica cercana.

“Wally y yo tenemos una relación increíble, maravillosa, cimentada en la paz. A veces el momento no es el momento, pero sí la persona”, reflexionó.

La cantante se presentó en un concierto junto a su expareja hace algunos meses, donde tuvo un acercamiento de tipo romántico | Foto: TikTok (@_magna._) / Composición EC

Darcourt fue enfática al señalar que el cariño que se profesan es mutuo y evidente cuando coinciden en espacios públicos o privados. Según la salsera, el propio Felipa admite seguir profundamente interesado en ella, algo que ambos toman con naturalidad y humor.

“Nosotros nos miramos y reímos porque el amor está ahí, nos amamos un montón, pero desde un punto diferente; no nos soltamos las manos, pero estamos bien como estamos”, añadió la cantante.

Esta cercanía se ha manifestado incluso en el escenario. Durante una reciente presentación, la artista protagonizó un momento de complicidad con el bailarín, que incluyó bromas de doble sentido y un beso en la mejilla que reavivó los rumores entre sus seguidores.

Daniela Darcourt se luce así tras fin de su relación con Waldir

Sin embargo, de acuerdo a lo que dijo, su prioridad de ambos parece ser la cordialidad y la crianza compartida de “Mambo”, mascota que adoptaron durante su romance.

Respecto a su situación sentimental actual, Darcourt se mostró satisfecha con su soltería, descartando que desee retomar su vínculo. “Mi corazón está tranquilo, latiendo a mil... soy de las personas que no se van sin entregarlo todo”, sentenció.