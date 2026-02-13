Así fue la sorprendente respuesta de Daniela Darcourt tras el elogio de Carlos Cacho a Yahaira Plasencia: “Soy Yahalover”

No es un secreto que entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia existe una rivalidad desde hace años, y que recientemente la polémica volvió a encenderse tras unas incómodas comparaciones. Esto, luego de que el controversial Carlos Cacho confesara que la interprete de “Y le dije no” es la principal exponente de la salsa en el Perú, lo que ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales entre los seguidores de ambas exponentes. Por su parte, estas declaraciones no pasaron desapercibidas por la expareja de Waldir Felipa, quien, fiel a su estilo, no dudó en responder y mandar un fuerte mensaje al conductor de televisión. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ RESPONDIÓ DANIELA DARCOURT A CARLOS CACHO TRAS ELOGIAR A YAHAIRA PLASENCIA?

Hace unos días, Carlos Cacho encendió la polémica durante la emisión de su programa ‘Mesa caliente’, donde aseguró que Yahaira Plasencia es la mejor voz femenina de la salsa en el Perú. A pesar de que sus compañeros en la conducción, como Karla Tarazona, Ric La Torre, Israel Dreyfus y Flor Ortola, discreparon con sus declaraciones y destacaron la trayectoria de Daniela Darcourt, el estilista se mantuvo firme en sus palabras. “Es la exponente femenina más importante de salsa en nuestro país, Yahaira Plasencia, le guste a quien le guste. Amo a Yahaira. Yahaira nunca mueras”, dijo el presentador de televisión.

Sin embargo, lejos de ignorar estas declaraciones, la cantante de 29 años decidió responder en el programa de streaming ‘Que bochinche’, en YouTube, sin rodeos y directa. Al inicio, Darcourt señaló que en el país existen otros artistas considerados entre los mejores exponentes de la salsa, como Antonio Cartagena o la propia Laura Mou, quienes hasta ahora sus éxitos musicales son escuchados a nivel internacional. Asimismo, la expareja de Waldir Felipa optó por no entrar en un conflicto con Cacho y respetar sus opiniones. “Hablar de exponentes internacionales de salsa peruana… El maestro Antonio Cartagena, al cual le mando un beso. Hasta el sol de hoy sigue sonando en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua“, indicó.

“Tanto se ha dicho y se ha hablado de la señora Laura Mau, en su momento también. Ella tuvo protagonismo, por supuesto, Arabella… Y ha sido un montón de artistas que personalmente a mí han inspirado también, en mi trabajo, en mi carrera. Nosotros nos conocemos también desde que yo era una niña, pero si él tiene preferencia por Yahaira… Yo no voy a entrar en ese dime que te diré”, agregó la salsera. De esta manera, queda claro que ambas son solo colegas en el género musical y que no existe ninguna amistad.

YAHAIRA PLASENCIA ACLARA QUE NO ESTÁ EMBARAZADA DE LUIS FERNANDO ‘EL DIABLO’

La historia se viralizó en los últimos días luego de que se compartiera una imagen de Yahaira Plasencia junto a Luis Fernando en un instante que llamó la atención. En respuesta al alboroto, la voz de ‘Soltera’ decidió hablar con claridad y contundencia, dejando en claro su postura sin medias tintas. “Mi gente, y una última cosa: no estoy embarazada; estoy con la regla. Dejen de hablar huev***s”, expresó Yahaira con elocuencia, negando de manera tajante cualquier versión sobre un embarazo junto al empresario apodado ‘El Diablo’.