Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En los inicios del grupo, Cavagnaro no solo actuó como su mentor y maestro, sino que también les entregó composiciones que hoy forman parte del cancionero eterno del Perú | Foto: Difusión
En los inicios del grupo, Cavagnaro no solo actuó como su mentor y maestro, sino que también les entregó composiciones que hoy forman parte del cancionero eterno del Perú | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Los hermanos Manuel (Kiko), Jaime y Carlos Ardiles anunciaron su reencuentro oficial sobre los escenarios para realizar un homenaje por el centenario del nacimiento de Mario Cavagnaro, el prolífico compositor arequipeño.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Los Ardiles se reúnen para celebrar el centenario de Mario Cavagnaro
Música

Los Ardiles se reúnen para celebrar el centenario de Mario Cavagnaro

You Salsa lanza “Salsa Playera 2026” y reaviva el verano con una versión salsera de “Pero Me Acuerdo de Ti”
Música

You Salsa lanza “Salsa Playera 2026” y reaviva el verano con una versión salsera de “Pero Me Acuerdo de Ti”

Romeo Santos y Prince Royce confirman segunda fecha en Lima
Música

Romeo Santos y Prince Royce confirman segunda fecha en Lima

El Tri de México vuelve a Perú para celebrar sus 56 años de trayectoria
Música

El Tri de México vuelve a Perú para celebrar sus 56 años de trayectoria