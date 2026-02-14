Los Ardiles se reúnen para celebrar el centenario de Mario Cavagnaro

Los hermanos Manuel (Kiko), Jaime y Carlos Ardiles anunciaron su reencuentro oficial sobre los escenarios para realizar un homenaje por el centenario del nacimiento de Mario Cavagnaro, el prolífico compositor arequipeño.

Y es que, el vínculo entre los hermanos y el compositor trasciende lo profesional, pues en sus inicios, Cavagnaro no solo actuó como su mentor y maestro, sino que también les entregó composiciones que hoy forman parte del cancionero eterno del Perú.

“Don Mario Cavagnaro fue un maestro para nosotros y por ello la oportunidad amerita la reunión, por única vez, de los tres hermanos juntos para interpretar canciones que le grabamos como ‘Que viva el Perú señores’”, afirmó Manuel “Kiko” Ardiles.

El evento se realizará el próximo 21 de febrero en el Gran Teatro Nacional. Además, estarán invitados los destacados Manuel Donayre, Bartola, Lucy Avilés, Jorge Pardo y el Dúo de Oro.

¿Quién fue Mario Cavagnaro?

Mario Cavagnaro Llerena, nacido el 16 de febrero de 1926, fue ingeniero de profesión, pero su verdadero legado reside en su labor como compositor y productor.

A lo largo de su trayectoria, dejó piezas inmortales que exploraron tanto el vals tradicional como la jerga popular y el sentimiento profundo.

Entre sus creaciones más destacadas figuran "Osito de felpa", “Lima de novia”, “Yo la quería patita”, “Carretas aquí es el tono”, “El regreso” y “La noche de tu ausencia”.