Suheyn Cipriani confirma su ruptura con ‘streamer’ Macarius a vísperas de San Valentín

A pocas horas de las celebraciones por el Día de San Valentín, la modelo y conductora Suheyn Cipriani confirmó su ruptura sentimental con el creador de contenido y streamer conocido como Macarius.

La noticia fue difundida por la propia exreina de belleza mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores tras haber oficializado el romance apenas unas semanas atrás.

La ruptura se produce en un contexto inesperado, ya que Cipriani había manifestado recientemente sus planes de viajar a Arequipa este 14 de febrero para pasar la festividad junto al joven.

Sin embargo, durante un enlace en vivo realizado en medio de la celebración del cumpleaños de su hija, la modelo aclaró su actual situación, expresando su incomodidad por las formas en que se dio el quiebre.

“Creo que hasta para hacer las cosas uno tiene que pensar en los demás y si quieres tomar alguna decisión o algo, creo que hacer las cosas así justo en el cumpleaños de mi hija fue un poco cruel”, señaló Cipriani con evidente malestar.

Pese a la seriedad del anuncio, la conductora de ‘Esto sí es amor’ evitó profundizar en los motivos específicos que llevaron a la separación, aunque dejó claro que la decisión habría sido tomada por el streamer.

“Estoy bien, estoy soltera. Es lo único que tienen que saber. Siempre sonriamos, las cosas siempre van a estar bien”, puntualizó de manera directa.

Hasta el momento, Diego Aguilar Carbajal, conocido como "Macarius" no ha emitido un pronunciamiento en sus plataformas digitales, limitándose a compartir contenido habitual sin hacer referencia a las declaraciones de Cipriani.