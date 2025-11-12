Suheyn Cipriani responde a César Vega tras disculpas públicas. (Foto: Composición)
Redacción EC
La modelo dejó en claro que no tiene intención alguna de retomar comunicación ni vínculo con su expareja, el salsero , luego de que este le ofreciera disculpas públicas durante una entrevista en el podcast de Mónica Cabrejos.

Lejos de aceptar el gesto del cantante, la excandidata al Miss Perú reaccionó con firmeza a través de sus redes sociales, donde compartió un contundente mensaje que fue interpretado como una clara respuesta al artista. “Justo ayer dejamos de perdonar, gracias”, escribió Suheyn en una historia de Instagram, dejando entrever que el capítulo con el padre de su hija está completamente cerrado.

Como se recuerda, en febrero de este año, . De acuerdo con el parte policial, el cantante habría llegado en aparente estado de ebriedad a la vivienda de la modelo, intentando llevarse a su hija menor. El documento policial detalla que Vega “ingresó a su dormitorio donde se encontraba su menor hija con el fin de intentar arrebatársela y, al negarse, la agredió psicológica y físicamente”.

Tras varios meses de silencio mediático, el intérprete de salsa reapareció en el podcast de Mónica Cabrejos, donde ofreció disculpas públicas y aseguró que desea la reconciliación familiar, aunque no de pareja. “Primero, de corazón lo digo, espero que le vaya muy bien en todo sentido”, expresó Vega. “Cometí muchos errores con ella, y no me pesa pedir perdón”, añadió.

@reimondmanco10 Después de los errores, siempre hay una nueva oportunidad. César Vega en MODO REALIDAD nos abre su corazón y cuenta cómo está viviendo su nueva etapa. 🔥 Nuevo programa de Manco TV: MODO REALIDAD ✨ Estreno este domingo 7:00 p.m. por Manco TV. @Mònica Cabrejos ♬ sonido original - Reimond Manco

El cantante también mencionó que no ha podido comunicarse directamente con Suheyn debido a una restricción vigente, aunque espera poder conversar con ella en el futuro. No quiero caer en ese juego de decir algo por acá y responder por allá. No me interesa entrar en eso”, señaló.

Sin embargo, la respuesta de Cipriani demuestra que las heridas no han sanado y que, al menos por ahora, no está dispuesta a aceptar las disculpas del artista.

