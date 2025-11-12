César BK sigue celebrando el éxito de su nuevo single, “Requetebuenota”, que ha generado gran atención en redes sociales.

Y es que, en los últimos días, varios internautas han señalado similitudes entre la canción del artista y el reciente lanzamiento de Leslie Shaw, lo que ha provocado comparaciones en plataformas como TikTok.

Aunque César BK no ha comentado directamente sobre las comparaciones, su equipo subraya que el tema es completamente original y refleja su estilo único.

De tal forma, el cantante, conocido por “Hoy te voy a olvidar”, agradeció a sus seguidores por el apoyo y la difusión en redes, destacando que “Requetebuenota” ya supera los 2 millones de reproducciones en YouTube.

“Estoy muy agradecido con todos mis seguidores por el cariño, el apoyo y por seguir haciendo viral mi canción. Todo esto me motiva a seguir creando con el corazón”, dijo.