Leslie Shaw responde a denuncia de agresión de César BK: “¡Qué exagerado!”

Leslie Shaw reapareció frente a cámaras para responder a la denuncia de agresión contra César BK. Según reveló el cantante, la popular ‘rubia’ y su novio, identificado como ‘El Prefe’, lo agredieron física y verbalmente en un club. Ante esto, Shaw no se quedó callada.

En una reciente conversación con “Amor y Fuego”, Leslie Shaw le restó importancia a la denuncia de César BK y aseguró que ni ella ni su pareja agredieron al cantante.

Según explicó la cantante, ni ella ni su novio golpearon a César BK, tal y como el denunció en redes sociales con un video que muestra a una Leslie Shaw exaltada.

“No sean exagerados, está muy princeso, que sea más machito (¿algo que le quieras decir directamente?) No, suerte… No sé ha pasado, yo estaba haciendo TikToks, imagínate en su cabecita, bien loquito es. Yo no vi nada, yo estaba haciendo Tiktoks”, dijo la cantante.

“No le den importancia, ese chico eso quiere, que alguien le haga caso y hacerse famoso. Como su música es tan fea, pero no le hagan caso. Yo le grité porque me molestó que me estuviera fastidiando (¿En ningún momento lo agredieron?) No. Qué exagerado, qué princeso“, agregó.

Como se sabe, el cantante César BK denunció haber sido víctima de agresión física y verbal de parte de Leslie Shaw y su novio ‘El Prefe’. Según dijo, el caso irá por la vía legal y aseguró que tiene las pruebas necesarias para exigir justicia.