Escuchar
(2 min)
Leslie Shaw le responde de forma contundente a César BK tras denuncia. (Foto: Instagram / Captura de video)

Leslie Shaw le responde de forma contundente a César BK tras denuncia. (Foto: Instagram / Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Leslie Shaw le responde de forma contundente a César BK tras denuncia. (Foto: Instagram / Captura de video)
Leslie Shaw le responde de forma contundente a César BK tras denuncia. (Foto: Instagram / Captura de video)
Por Redacción EC

Leslie Shaw reapareció frente a cámaras para responder a la denuncia de agresión contra César BK. Según reveló el cantante, la popular ‘rubia’ y su novio, identificado como ‘El Prefe’, lo agredieron física y verbalmente en un club. Ante esto, Shaw no se quedó callada.

Leslie Shaw responde a denuncia de agresión de César BK: “¡Qué exagerado!”
Farándula

Leslie Shaw responde a denuncia de agresión de César BK: “¡Qué exagerado!”

César BK denuncia que fue agredido por Leslie Shaw y su novio ‘El Prefe’
Farándula

César BK denuncia que fue agredido por Leslie Shaw y su novio ‘El Prefe’

Mathías Brivio vuelve a “Esto es Guerra” como su conductor principal
Farándula

Mathías Brivio vuelve a “Esto es Guerra” como su conductor principal

Santiago Suárez vuelve a los escenarios tras denuncia por abuso
Farándula

Santiago Suárez vuelve a los escenarios tras denuncia por abuso