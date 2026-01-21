Santiago Suárez no descarta retomar su relación con Raysa Ortiz: “El cariño sigue”

Santiago Suárez dejó abierta la posibilidad de retomar su relación sentimental con su expareja Raysa Ortiz, al afirmar que entre ambos aún existen cariño, respeto y una conexión construida a lo largo de varios años. El actor resaltó que, más allá de no ser actualmente pareja, el vínculo se mantiene fuerte, especialmente por el apoyo que recibió de la actriz en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Al margen de que si estamos o no seguimos siendo pareja, creo que el respeto sigue, el cariño sigue. Han sido muchos años de relación, entonces creo que eso igual se conserva” , declaró Suárez en entrevista con Trome. Asimismo, indicó que no puede prever lo que ocurrirá en el futuro, pero reconoció el crecimiento personal y profesional que ambos han experimentado.

El actor explicó que, aunque ya no mantienen una relación sentimental, continúan en comunicación y con una relación cercana. “No somos pareja, pero se mantiene la comunicación de vez en cuando y, por supuesto, el apoyo desde el primer minuto, cuando ustedes ya saben lo que sucedió” , señaló, en referencia a la denuncia por agresión sexual que marcó un punto de quiebre en su carrera y su vida personal.

Tras la polémica, Santiago Suárez revela el rol clave de Raysa Ortiz en su recuperación. (Foto: Composición)

Suárez también destacó el respaldo constante que recibió de Raysa Ortiz tras dicho episodio, cuando, según relató, muchas personas se alejaron de él y perdió oportunidades laborales en la televisión. En ese contexto, reveló que la actriz y su familia nunca lo abandonaron y se convirtieron en un sostén emocional clave.

Entre los gestos de apoyo, el actor contó que Raysa lo impulsó a emprender vendiendo marcianos e incluso gestionó un espacio para que pudiera ofrecerlos durante las grabaciones de Los Otros Concha 2.

Además, Suárez relató que, en medio de una etapa de depresión y aislamiento, aceptó la propuesta de su expareja de quedarse en su casa mientras ella viajaba a México por trabajo. Durante ese periodo, la madre de Raysa y su hermana gemela, Sirena Ortiz, jugaron un rol fundamental para ayudarlo a salir adelante.

“El apoyo no fue solo un techo. Su mamá literalmente me levantaba de la cama, me mandó a la barbería y me puso a chambear” , contó el actor, quien recordó con especial cariño el tiempo en que trabajó junto a la familia de su expareja elaborando panetones, chocotejas y alfajores. Una etapa que, según afirmó, marcó el inicio de su recuperación personal.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR