Santiago Suárez dejó abierta la posibilidad de retomar su relación sentimental con su expareja Raysa Ortiz, al afirmar que entre ambos aún existen cariño, respeto y una conexión construida a lo largo de varios años. El actor resaltó que, más allá de no ser actualmente pareja, el vínculo se mantiene fuerte, especialmente por el apoyo que recibió de la actriz en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Santiago Suárez no descarta retomar su relación con Raysa Ortiz: “El cariño sigue”
