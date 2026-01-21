“No estoy embarazada”: Yahaira Plasencia responde a rumores en redes sociales

Yahaira Plasencia salió al frente para desmentir los rumores sobre un supuesto embarazo que circularon con fuerza en redes sociales durante el último fin de semana. La cantante decidió pronunciarse de manera directa y poner fin a las especulaciones que la vinculaban con Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, luego de que una imagen difundida en plataformas digitales generara una ola de comentarios.

La polémica se encendió tras la publicación de una fotografía de la intérprete junto al empresario, imagen que fue compartida por una seguidora en la cuenta de espectáculos Instarándula. En el mensaje, la usuaria cuestionaba si Yahaira Plasencia estaría embarazada, señalando que el acompañante se mostraba especialmente cariñoso y que incluso le habría acariciado el abdomen, situación que dio pie a múltiples interpretaciones entre los seguidores.

En medio de este escenario, la artista anunció a través de sus redes sociales que tenía una noticia especial para su público. El mensaje generó gran expectativa, ya que coincidió con el momento en que los rumores sobre un posible embarazo cobraban mayor fuerza. Sin embargo, la sorpresa no estuvo relacionada con su vida personal, sino con su carrera musical.

Salsera Yahaira Plasencia pone fin a especulaciones sobre embarazo con ‘El Diablo’. (Foto: Composición)

Yahaira Plasencia aclaró que se trataba del lanzamiento de un nuevo live session, proyecto que marcará una nueva etapa en su propuesta artística. Luego de presentar este anuncio, la salsera decidió aprovechar la atención para responder de manera contundente a las versiones que circulaban sobre un presunto embarazo.

“Mi gente, y una última cosa: no estoy embarazada” , expresó con firmeza, descartando así cualquier especulación sobre la llegada de un bebé. Con esta declaración, la cantante dejó en claro que los rumores no tienen sustento y pidió no dar crédito a información no confirmada.

Hasta el momento, ni Yahaira Plasencia ni Luis Fernando Rodríguez han precisado la naturaleza de su vínculo actual. En declaraciones anteriores, la cantante negó mantener una relación sentimental formal, aunque reconoció que ambos se encuentran en una etapa de conocimiento mutuo.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR