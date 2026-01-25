César BK contrató seguridad tras agresión de Leslie Shaw y El Prefe: “En mi caso es ser precavido”

Escuchar
(2 min)
César BK revela que contrató seguridad particular tras agresión de Leslie Shaw y El Prefe. (Foto: Instagram)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El cantante César BK restó importancia a la respuesta de Leslie Shaw y aseguró que, tras ser víctima de agresión de parte de El Prefe, decidió contratar seguridad privada para cuidar su integridad.

