César BK contrató seguridad tras agresión de Leslie Shaw y El Prefe: “En mi caso es ser precavido”

El cantante César BK restó importancia a la respuesta de Leslie Shaw y aseguró que, tras ser víctima de agresión de parte de El Prefe, decidió contratar seguridad privada para cuidar su integridad.

En una reciente conversación con la prensa, el cantante resaltó que sigue en pie con las medidas legales contra Leslie Shaw y su novio luego de ser víctima de una presunta agresión en un club.

Luego del incidente, Leslie Shaw respondió con ironía y llamó ‘princeso’ y descartó que ella o su novio hayan atacado al cantante.

“Lo tomo de quien viene. Esto no se trata de ser ‘un princeso’; en mi caso es ser precavido. He tenido que contratar seguridad porque uno no sabe lo que pueda pasar tras lo ocurrido”, precisó César BK.

César BK cuenta cómo inició el enfrentamiento con Leslie Shaw y 'El Prefe', según su versión.

Cómo se recuerda, hace algunos días César BK ofreció una entrevista a “Amor y Fuego” y cuestionó que, cada vez que Leslie Shaw está a punto de sacar una canción, tiene que verse envuelta en alguna polémica.

MÁS INFORMACIÓN: Esposa de Carlos Zambrano y novia de Sergio Peña reaccionan tras denuncia a futbolistas

“¿Qué tan exitosa tiene que ser, para que cada vez que tenga que hacer un lanzamiento, se pelee con alguien?, sus seguidores dicen que soy yo el que está buscando eso. Yo no tengo un lanzamiento esta semana, pero hoy creo que lanza algo hoy por la noche. Qué casualidad”, dijo.