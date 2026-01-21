Escuchar
(2 min)
El conductor regresa a la televisión conduciendo el 'reality' de América TV | Foto: Instagram (@mathiasbrivio)

El conductor regresa a la televisión conduciendo el 'reality' de América TV | Foto: Instagram (@mathiasbrivio)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El conductor regresa a la televisión conduciendo el 'reality' de América TV | Foto: Instagram (@mathiasbrivio)
El conductor regresa a la televisión conduciendo el 'reality' de América TV | Foto: Instagram (@mathiasbrivio)
Por Redacción EC

En una edición especial titulada ‘EEG Desafío 14: La Previa’, ProTV y América Televisión oficializaron esta noche el regreso de Mathías Brivio a la conducción de “Esto es Guerra (EEG)”.

Mathías Brivio vuelve a “Esto es Guerra” como su conductor principal
Farándula

Mathías Brivio vuelve a “Esto es Guerra” como su conductor principal

César BK denuncia que fue agredido por Leslie Shaw y su novio ‘El Prefe’
Farándula

César BK denuncia que fue agredido por Leslie Shaw y su novio ‘El Prefe’

Santiago Suárez vuelve a los escenarios tras denuncia por abuso
Farándula

Santiago Suárez vuelve a los escenarios tras denuncia por abuso

Santiago Suárez no descarta retomar su relación con Raysa Ortiz: “El cariño sigue”
Farándula

Santiago Suárez no descarta retomar su relación con Raysa Ortiz: “El cariño sigue”