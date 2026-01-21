Mathías Brivio vuelve a “Esto es Guerra” como su conductor principal

En una edición especial titulada ‘EEG Desafío 14: La Previa’, ProTV y América Televisión oficializaron esta noche el regreso de Mathías Brivio a la conducción de “Esto es Guerra (EEG)”.

Así, el presentador, considerado uno de los rostros fundadores del formato, asumirá el liderazgo del programa para la temporada 2026 tras haberse alejado del espacio en diciembre de 2019.

La noticia fue revelada en un panel integrado por Johanna San Miguel, Israel Dreyfus, Kathy Sheen y Samuel Suárez, en una mesa parecida a la de un programa de ‘streaming’ habitual.

CONOCE MÁS: Renzo Schuller se despide de Esto es Guerra tras más de 13 años en realities

Brivio, quien en los últimos años ha radicado en los Estados Unidos, confirmó que mantendrá un régimen de viajes constantes para cumplir con el compromiso laboral sin descuidar a su entorno familiar.

“Voy a partir mi tiempo entre California y Perú, pero voy a estar acá al 100%. Mi familia va a estar allá, pero yo voy a estar acá. Feliz de estar acá. Me fui un 20 de diciembre del 2019”, manifestó el conductor durante su presentación oficial.

Asimismo, el conductor señaló haber notado una evolución positiva en el programa durante sus visitas recientes y expresó su entusiasmo por reencontrarse con el equipo técnico y los competidores.

“He visto una evolución en el programa ahora que he estado viniendo de visita y al saber que ahora voy a estar todo un año, me llena de emoción. Le tengo muchísimo cariño a los chicos, aún no sé quiénes van a seguir”, añadió Brivio.

El chico reality fue impactado fuertemente en la rodilla durante un reto del programa.

Por su parte, San Miguel recibió a su histórico compañero con un efusivo abrazo, consolidando una dupla que marcó los años de mayor éxito en sintonía del ‘reality’ de competencia.

Finalmente, el modelo y deportista Patricio Parodi, quien es una figura clave del programa, ha confirmado que no formará parte de esta temporada, aclarando que su salida no corresponde a diferencias económicas.